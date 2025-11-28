Facebook Twitter Youtube
Black Friday, lampade smart Philips Hue White & Color Ambiance in offerta speciale del giorno a 74,99

Lampade smart in offerta speciale su Amazon: sono le Philips Hue White & Color Ambiance, che costano 74,99€ invece di 122,99€

Controllo intelligente e ampia compatibilità

Stiamo parlando di un kit include due lampadine E27 multicolore e il Bridge Hue, che consente il controllo via app e assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit. Ogni lampadina offre 16 milioni di colori, regolazione della temperatura e luminosità fino a 806 lumen.

La connessione al Bridge permette una risposta rapida e comandi anche da remoto, senza necessità di tenere il Bluetooth attivo sullo smartphone. Il sistema è compatibile con le principali piattaforme smart home.

Scenari personalizzabili e automazioni quotidiane

Con Philips Hue White & Color Ambiance potete creare scenari dinamici, routine per il risveglio o il relax serale, simulazione di presenza in casa quando siete fuori, e sincronizzazione con musica o contenuti video tramite app dedicata.

L’ecosistema Hue consente l’aggiunta di altri dispositivi (interruttori, sensori, luci) per costruire un sistema modulare in base alle esigenze, sia per ambienti domestici sia per piccoli uffici o studi.

Installazione semplice e gestione tramite app

Il montaggio delle lampadine avviene come una qualsiasi E27 standard, mentre il Bridge si collega al router tramite cavo Ethernet. Dopo la configurazione iniziale, è possibile gestire tutto da smartphone con l’app Philips Hue, disponibile per iOS e Android. L’interfaccia consente di salvare le preferenze, impostare timer e integrare facilmente nuove luci. Un’opzione adatta anche per chi si avvicina per la prima volta alla domotica.

Il prezzo di listino per il kit completo era di 122,99€, ma ora è disponibile su Amazon a 74,99€, con uno sconto netto di 48€.

