Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Audio / Video / TV / Streaming » The Hunt, la Mela pronta a pagare i diritti retroattivi per la serie eliminata da Apple TV
Audio / Video / TV / Streaming

The Hunt, la Mela pronta a pagare i diritti retroattivi per la serie eliminata da Apple TV

Di Mauro Notarianni
Apple ha eliminato la serie “Traqués - La caccia” perché accusata di plagio - macitynet.it
Locandina Traqués - La caccia

Come abbiamo riferito qui, poco prima della messa in onda di “Traqués – La caccia”, thriller francese che avrebbe dovuto essere disponibile dal 3 dicembre su Apple TV, la Mela è stata costretta a eliminare qualsiasi riferimento perché il regista, creatore e sceneggiatore della serie è stato accusato di plagio.

La serie è a quanto pare un adattamento di “Shoot”, un romanzo di Douglas Fairbairn, pubblicato nel 1973, tradotto nel 1974 in francese con il nome di La Traque. La nuova serie, girata in Francia, riprendeva visibilmente la struttura del romanzo: amici che vanno a caccia e cominciano a essere attaccati da un gruppo sconosciuto che li prende di mira senza spiegazioni. In uno degli attacchi una persona viene colpita, lo scontro degenera, il gruppo riesce a fuggire e decide di mantenere il segreto per evitare ripercussioni. Successivamente, nella serie come nel libro secondo Clément Garin, si sentono inseguiti e osservati, lasciando pensare che gli uomini incontrati quel giorno stiano cercando di risolvere il conflitto con i propri mezzi.

Il romanzo in questione è stato – tra le altre cose – portato sullo schermo nel 1976 (“Shoot – voglia di uccidere”, un titolo americano-canadese diretto da by Harvey Hart, scritto da Richard Berg, basato sul romanzo di Douglas Fairbairn) e in Italia conosciuto anche come “Caccia mortale”.

L’esperto di media Clément Garin, lo stesso che di recente ha riferito il motivo della cancellazione, torna sulla questione; a suo dire Apple è pronta a pagare i diritti del romanzo “Shoot” di Douglas Fairbairn per risolvere il problema.

Garin spiega ancora che dopo aver inizialmente negato, il regista ha finalmente ammesso di essersi ispirato “liberamente e profondamente” al romanzo. Secondo redattori di Variety e Deadline , che hanno visto la serie, le opere sono effettivamente simili, fatta eccezione per il finale. Per Apple al momento probabilmente non ci sono altre possibilità se non acquisire i diritti, probabilmente l’unico modo per evitare di perdere i milioni investiti nella serie.

La serie a quanto pare è costata 16 milioni di dollari. Apple ovviamente non vuole perdere l’investimento è l’unica soluzione per risolvere il problema è acquistare i diritti retroattivamente, il che aumenta i costi. Douglas Fairbairn è morto nel 1997, ma i suoi ered pretenderebbero 1 milione di dollari, contro i circa 300.000 dollari richiedente mediamente per ottenere diritti sullo sfruttamento di opere simili. Secondo fonti vicine a Clément Garin, bisogna tenere conto che Apple e Gaumont non avrebbero mai finanziato una serie tratta da un romanzo degli anni ’70, che era a sua volta già stato riadattato in un film (di scarso successo) prodotto nello stesso decennio. A meno di non voler perdere i 16 milioni, Apple potrebbe essere costretta a pagare il milione di dollari; conviene ad ogni modo anche agli aventi diritto non fare troppo gli schizzinosi: Cupertino potrebbe alle brutte rinunciare del tutto alla messa in onda della serie, e ci perderebbero tutti.

Apple ha eliminato la serie “Traqués - La caccia” perché accusata di plagio - macitynet.it

Tutto su Apple TV+… o meglio Apple TV

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.

Gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi sono nella sezione dedicata di macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Le migliori offerte BLACK FRIDAY con macitynet.it

CTA Black Friday 2025 [per Settimio] - macitynet.itSpeciali

Apple e dintorni

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Computer e Tablet, smartphone e accessori

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness, Salute e Bellezza

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
Black Friday, lampade smart Philips Hue White & Color Ambiance in offerta speciale del giorno a 74,99
Articolo successivo
Black Friday, i più venduti con i migliori sconti del giorno del Black Friday

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.