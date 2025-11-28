The Hunt, la Mela pronta a pagare i diritti retroattivi per la serie eliminata da Apple TV

Come abbiamo riferito qui, poco prima della messa in onda di “Traqués – La caccia”, thriller francese che avrebbe dovuto essere disponibile dal 3 dicembre su Apple TV, la Mela è stata costretta a eliminare qualsiasi riferimento perché il regista, creatore e sceneggiatore della serie è stato accusato di plagio.

La serie è a quanto pare un adattamento di “Shoot”, un romanzo di Douglas Fairbairn, pubblicato nel 1973, tradotto nel 1974 in francese con il nome di La Traque. La nuova serie, girata in Francia, riprendeva visibilmente la struttura del romanzo: amici che vanno a caccia e cominciano a essere attaccati da un gruppo sconosciuto che li prende di mira senza spiegazioni. In uno degli attacchi una persona viene colpita, lo scontro degenera, il gruppo riesce a fuggire e decide di mantenere il segreto per evitare ripercussioni. Successivamente, nella serie come nel libro secondo Clément Garin, si sentono inseguiti e osservati, lasciando pensare che gli uomini incontrati quel giorno stiano cercando di risolvere il conflitto con i propri mezzi.

Il romanzo in questione è stato – tra le altre cose – portato sullo schermo nel 1976 (“Shoot – voglia di uccidere”, un titolo americano-canadese diretto da by Harvey Hart, scritto da Richard Berg, basato sul romanzo di Douglas Fairbairn) e in Italia conosciuto anche come “Caccia mortale”.

L’esperto di media Clément Garin, lo stesso che di recente ha riferito il motivo della cancellazione, torna sulla questione; a suo dire Apple è pronta a pagare i diritti del romanzo “Shoot” di Douglas Fairbairn per risolvere il problema.

Garin spiega ancora che dopo aver inizialmente negato, il regista ha finalmente ammesso di essersi ispirato “liberamente e profondamente” al romanzo. Secondo redattori di Variety e Deadline , che hanno visto la serie, le opere sono effettivamente simili, fatta eccezione per il finale. Per Apple al momento probabilmente non ci sono altre possibilità se non acquisire i diritti, probabilmente l’unico modo per evitare di perdere i milioni investiti nella serie.

La serie a quanto pare è costata 16 milioni di dollari. Apple ovviamente non vuole perdere l’investimento è l’unica soluzione per risolvere il problema è acquistare i diritti retroattivamente, il che aumenta i costi. Douglas Fairbairn è morto nel 1997, ma i suoi ered pretenderebbero 1 milione di dollari, contro i circa 300.000 dollari richiedente mediamente per ottenere diritti sullo sfruttamento di opere simili. Secondo fonti vicine a Clément Garin, bisogna tenere conto che Apple e Gaumont non avrebbero mai finanziato una serie tratta da un romanzo degli anni ’70, che era a sua volta già stato riadattato in un film (di scarso successo) prodotto nello stesso decennio. A meno di non voler perdere i 16 milioni, Apple potrebbe essere costretta a pagare il milione di dollari; conviene ad ogni modo anche agli aventi diritto non fare troppo gli schizzinosi: Cupertino potrebbe alle brutte rinunciare del tutto alla messa in onda della serie, e ci perderebbero tutti.

