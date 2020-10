SMARTHER2 BTcino: il termostato connesso dialoga con Homekit, Alexa, Google e le valvole Netatmo

Ve ne avevamo già accennato nella nostra guida ai termostati Smart: da qualche tempo Bticino commercializza la nuova versione del suo termostato connesso Smarther2 con Wi-Fi integrato e possibilità di collegamento a tutti i sistemi domotici più diffusi.

Come dice il nome è un termostato (più) intelligente, arricchito di nuove funzionalità per aumentare comfort, risparmio e facilità d’uso. La novità, rispetto alla versione precedente è che ora, al pari del suo “cugino” di Netatmo può avere una integrazione totale delle funzioni per tutta l’offerta Smart Bticino: può essere controllato attraverso la App Home+Control, la stessa che permette di gestire tutti i dispositivi LivingNow e Livinglight with Netatmo.

In questo modo la funzione termoregolazione diventa nativamente integrata negli impianti Smart di BTicino, permettendone l’inserimento anche negli scenari. Grazie a questa integrazione, Smarther2 è compatibile anche con tutti gli assistenti vocali: Assistente Google, Apple Homekit e Amazon Alexa.

Per rendere il termostato ancora più smart, BTicino ha lavorato anche all’ampliamento delle funzioni disponibili. Tramite Smarther2 è infatti possibile controllare i consumi in modo facile ed immediato, monitorando il tempo di funzionamento dell’impianto e confrontando le temperature misurate nella stanza con quelle di set-point.

È inoltre possibile espandere il sistema in modo da controllare più termostati, sia che si trovino nel medesimo impianto, sia che si trovino in case differenti. Smarther2 è compatibile con le termovalvole Netatmo: con la stessa App del termostato possono esser controllate e regolate le valvole termostatiche installate su ogni singolo calorifero. (Si veda anche la nostra guida alle valvole termostatiche smart).

Smarther2 è dotato dell’innovativa funzione Auto-Adapt grazie alla quale il dispositivo “impara” le caratteristiche dell’impianto e garantisce la giusta temperatura al momento opportuno. Dopo un periodo di apprendimento, Smarther2 è infatti capace, verificando la temperatura esterna tramite il web, di determinare l’accensione in modo che all’orario desiderato si abbia già la temperatura esatta.

La prima versione con sigla X8000 e diverse varianti, che abbiamo provato su questa pagina è ancora in commercio.

Il nuovo termostato BTicino Smarther2 è disponibile in tre finiture: bianco (nella foto più in alto), nero e sabbia (nelle foto qui sopra), sia da incasso che da montaggio esterno che permettono una migliore coesistenza con ogni tipo di arredamento e con il resto dell’impianto elettrico. Le sigle per l’acquisto sono queste Smarther SWX8002, Smarther SGX8002 con disponibilità su Amazon e negozi di fai da te ed elettroforniture.