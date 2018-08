Philips 499P9H, a IFA 2018 il monitor SuperWide da 49”

Tutta l’innovazione dei display Philips ultra-wide, ultra-slim, curvi, touchscreen e con innumerevoli funzionalità in mostra a IFA

Un monitor con display SuperWide, soluzioni touch per una produttività ancora maggiore, USB-C docking per una migliore connettività, schermi curvi e ultra sottili e modelli dedicati al console gaming: è quanto Philips sta mostrando in queste ore alla fiera di Berlino, con una line-up di monitor 2018-2019 ampia e variegata.

Quest’anno Philips ha soluzione per ogni necessità: che si tratti di aumentare la produttività in ufficio, ottimizzare la fruibilità di film o giochi, ridurre l’ingombro, migliorare il comfort ergonomico o godere di una grafica ad alte prestazioni, c’è un monitor per soddisfare ognuna di queste esigenze.

La caratteristica comune a tutti i nuovi monitor di Philips è il design senza cornice su 4 lati, che li rende ideali per l’affiancamento nelle configurazioni con più schermi. Sono anche molto sottili: misurano fino a 6,1 mm. Ecco alcuni dettagli sui principali prodotti presentati:

499P9H

Con ben 49″, questo monitor è dotato di display SuperWide curvo, ideale per un efficiente multi-tasking ed è in grado di sopperire alla necessità di schermi multipli in contesti quali istituti finanziari, piattaforme di trading e altri settori professionali in ambito B2B.

Ottimizzato ergonomicamente per una maggiore produttività, può essere ruotato, inclinato e regolato per il massimo comfort visivo. Questo modello è ulteriormente impreziosito dalla risoluzione 5K e da una serie di comode funzioni come l’USB-C docking, la webcam pop-up Windows Hello, lo stand SmartErgo Base e l’interruttore per l’alimentazione Zero Power Switch.

349P9H, 329P9H, e 349P7F

Destinati all’uso professionale, questi display sono dotati di docking USB-C e di alta risoluzione. Nello specifico, oltre alla velocità e alla praticità offerta dalla tecnologia USB-C, il 349P9H integra un pannello IPS piatto da 34” (21:9) frameless su tutti e quattro i lati e una risoluzione di 5120×2160, webcam a scomparsa Windows Hello, USB-C docking e molto altro.

Il 329P9H è dotato di pannello piatto da 31.5” (16:9) frameless su quattro lati con risoluzione 3840×2160, webcam a scomparsa Windows Hello, docking USB-C, ed è realizzato con l’85% di plastica riciclata post-consumo.

Il 349P7F, invece, integra un pannello curvo da 34” (21:9), è dotato di USB-C con Power Delivery e di un pratico stand con rotazione di 175/175 e inclinazione di -5/+20 per un comfort ottimale.

221B9T e 171B9T

Questi monitor sfruttano la potenza della tecnologia touchscreen con P-Cap touch e protezione IP54 contro le infiltrazioni di acqua e polvere. Con misure rispettivamente di 21,5″ e 17″, entrambi i modelli sono dotati di display TN touchscreen fino a 10 punti di pressione simultanea e stand flessibile, sempre di design, che permette di trovare sempre il giusto angolo di visualizzazione.

276C8, 278E9Q, e 328E9F

Questi modelli ultrasottili e senza cornice presentano un design frameless per un’estensione dello spazio visivo, colori UltraWide per immagini vivaci e realistiche e connettività USB-C. Il 276C8 offre uno schermo piatto, ultra sottile da 6,1 mm di spessore, mentre i 278E9Q e 328E9F presentano schermi curvi, sottili con soli 9,94 mm di spessore.

436M6VBPAB

Presentato per la prima volta in aprile, il Philips Momentum 436M6VBPAB è il primo monitor della linea Philips Momentum. Progettato per i console gamer, questo modello è dotato di risoluzione 4K UHD UltraClear per un’elevata nitidezza su un grande display da 43 pollici, tecnologia Quantum Dot per una maggiore precisione del colore, supporto Adaptive Sync, tempo di risposta GtG di 4 ms e Low Input Lag per un gameplay veloce e senza strappi, illuminazione ambiglow immersiva e audio avanzato con DTS Sound.

Ma non è tutto: il Momentum 436M6VBPAB è anche il primo display al mondo a raggiungere il nuovo standard VESA DisplayHDR 1000, che consente di ottenere immagini più realistiche e brillanti con luminosità, profondità e sfumature di livello superiore.