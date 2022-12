Phommemo T02, stampante termica tascabile per creare adesivi

Se volete auto-costruirvi facilmente le etichette per la vostra attività o siete tra quelli che non possono fare a meno di personalizzare gli oggetti con degli adesivi, sappiate che al momento trovate in sconto quel che potrebbe fare al caso vostro.

Cosa fa

La Phommemo T02 in sconto è infatti una mini-stampante termica senza fili che per l’appunto è in grado di realizzare etichette di vario tipo e misura in pochi secondi. Uno dei punti di forza è nell’app, tramite cui poter personalizzarne l’aspetto disegnando la trama e digitandone i testi scegliendo vari font.

Caratteristiche tecniche

Una volta collegata alla macchina tramite Bluetooth per la stampa, l’app Phomemo (è gratis per iPhone, iPad e dispositivi Android) permette infatti di stampare etichette di varia lunghezza, sia in orizzontale che in verticale, in modo da adattarle all’oggetto a cui andranno poi applicate.

Datosi che serve per stampare etichette è particolarmente piccola (misura circa 9 x 9 x 4 centimetri) e leggera (150 grammi), quindi si può eventualmente tenere sempre a portata di mano trasportandola nello zaino.

E’ alimentata da una batteria da 1.000 mAh che si ricarica tramite presa USB e trattandosi di una stampante termica non usa inchiostri ma sono le etichette ad essere “speciali” (in confezione c’è un rotolo in omaggio per usarla fin da subito).

Per chi è utile

Una stampante di questo tipo può essere utile alle piccole attività artigianali che vogliono aggiungere il nome o il prezzo degli oggetti costruiti che mettono in vendita, oppure ad esempio a una pasticceria che vuole etichettare l’incarto dei dolci con gli ingredienti o magari vuole incollare sui tavolini il menu convertito in un QR Code da scansionare col telefono; oppure una profumeria che intende applicare alcuni dettagli sulle varie fragranze esposte al retro delle bottigliette di vetro esposte in vetrina.

Ma può essere utile anche in ufficio per etichettare dispositivi e oggetti personali dei dipendenti, oppure in casa per appuntare sul vaso i nomi delle varie piante o per etichettare i barattoli dei vari ingredienti.

Visto che ci avviciniamo al Natale si può usare anche per decorare la casa con disegni a tema, oppure per etichettare libri e quaderni scolastici. Volendo si può usare anche per stampare foto-ricordo in bianco e nero da attaccare poi sul diario personale, sul frigorifero, sul coperchio del computer e via dicendo.

La promozione

Chi intende acquistare questa piccola stampante termica senza fili al momento come dicevamo la trova in offerta al 49%: invece di 42,04 € è possibile comprarla per 21,44 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.