Nuovo MacBook Pro con Wi-Fi 6E scovato in database normativo canadese

L’11 gennaio Apple ha ottenuto l’approvazione di depositato per un modello di Mac non ufficialmente ancora disponibile e indicato con l’identificatore di modello “A2779” in un database normativo canadese.

Il modello in questione è stato individuato dall’utente Wade Penner su Twitter e potrebbe trattarsi del nuovo MacBook Pro atteso per martedì 17 gennaio.

È di oggi una indiscrezione secondo la quale Apple presenterà un nuovo prodotto martedì 17 gennaio e le voci sono concordi nel ritenere possibile la presentazione dei nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ con chip M2 Pro e M2 Max.

New Apple MacBook Pro model A2779 seen in Industry Canada Radio Equipment List database. Approved on January 11, 2023. Likely the new M2 Max or M2 Pro. Device will support WiFi 6E / 6GHz band. pic.twitter.com/KmSo1aGp7G — Wade Penner (@wadepenner) January 16, 2023

In base al range di frequenze menzionate nel dossier presentato all’ente normativo, dovrebbe trattarsi di un nuovo MacBook Pro con supporto alla tecnologia Wi-Fi 6E, per un’estensione del Wi-Fi 6 (noto anche come 802.11ax), che offre funzionalità nella banda a 6 GHz, in aggiunta alle bande da 2,4 GHz e 5 GHz supportate dalla precedente tecnologia WiFi. Gli attuali MacBook Pro supportano la tecnologia WiFi6, “limitata” alle bande da 2.4GHz e 5GHz.

Il WiFi 6E è attualmemte integrato nell’iPad Pro con M2: gli ultimi modelli da 11″ e 12 supportano Wi‑Fi 6E (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2, dual band simultanea (2,4GHz e 5GHz) e Bluetooth 5.3. Per avere i vantaggi della tecnologia WiFi 6E bisogna ovviamente disporre di router adeguati, in grado di supportare le bande 6GHz.

Registrazioni in database come quello prima citato sono tipicamente indicazione sicura dell’arrivo imminente di nuovi prodotti.