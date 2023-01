Apple svelerà un nuovo prodotto martedì 17 gennaio

Non capitano spesso anticipazioni Apple a meno di 24 ore dal lancio, ma quando capitano è bene prenderle in considerazione, soprattutto se come questa volta indicano che Apple ha già organizzato tutto per introdurre un nuovo prodotto per martedì 17 gennaio: secondo praticamente tutti gli osservatori si tratta dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici che attendono da mesi e mesi un aggiornamento delle specifiche hardware principali, in particolare con l’introduzione dei nuovi processori M2 Pro e M2 Pro Max, versioni potenziate dell’attuale Apple Silicon M2.

Pur trattandosi di una anticipazione all’ultimo minuto, quindi da accogliere con cautela, una gran quantità di fonti e indizi sembra collimare con precisione. Diverse testate statunitensi indicano di aver ricevuto indicazioni anonime di incontri e presentazioni marketing di Apple programmati per mercoledì e giovedì di questa settimana con giornalisti, youtuber e influerncer. Chi avrebbe ricevuto uno di questi inviti ha indicato una scadenza embargo su quanto mostrato per lunedì 23 gennaio.

Al coro di soffiate si è unito al volo anche il non sempre affidabile leaker Jon Prosser che ha pubblicato in un post su Twitter «Tenete d’occhio la pagina notizie di Apple domani». Fonti anonime così dettagliate, via 9to9Mac, che corrispondono con precisione alla tabella di marcia tipica di Apple per una introduzione di un nuovo prodotto hardware caratterizzato da novità non super eclatanti.

Proprio come potrebbe essere per i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici che sono attesi ormai da diversi mesi, e puntualmente posticipati, con i novi processori Apple M2 Pro potenziati.

keep an eye on apple’s newsroom tomorrow 😏 – jon — frontpagetech.com 🧻 (@frontpagetech) January 16, 2023

Non è un prodotto che richiede un keynote Apple dedicato. Potrebbe essere annunciato tramite comunicato stampa martedì 17 gennaio, mostrato e presentato a media, stampa, giornalista e social nei due giorni successivi. Successivamente da lunedì 23 gennaio al termine dell’accordo di non divulgazione la pubblicazione in USA delle prime recensioni in anteprima di chi ha assistito alla presentazioni nei giorni precedenti.

Tutto sembra combaciare alla perfezione, salvo che i piani Apple, anche se previsti e anticipati da tanti, possono cambiare anche all’ultimo minuto. Quest’anno è atteso l’arrivo dei MacBook Pro 14 e 16 pollici aggiornati con varianti potenziate del chip Apple Silicon M2, MacBook Air da 15″ e anche il primo Mac Pro con chip Apple Silicon top di gamma.