PINTUDY, bilancia portatile di precisione a solo 1 €

Per pesare oggetti minuscoli come i gioielli o le dosi di lievito in cucina vi serve una bilancia di precisione come quella in offerta in questo momento, fatta apposta proprio per utilizzi di questo genere.

È abbastanza compatta da risultare facilmente trasportabile (misura 12 x 6,2 x 2 centimetri circa e pesa intorno ai 100 grammi) ed è accompagnata da un coperchio trasparente che ne protegge il meccanismo quando la si ripone in tasca o in una borsa e all’occorrenza si può utilizzare come vassoio per non far scivolare via i piccoli oggetti che si stanno pesando.

È infatti pensata per portarsela ovunque, anche dal gioielliere, e usarla per verificare cose come il peso degli anelli o di braccialetti e piccoli diamanti, con misurazioni che non devono superare i 500 grammi complessivi e con un margine di errore di appena ±0,01 grammi.

Oppure la usate anche in casa per misurazioni di precisione in cucina, come ad esempio per conoscere la grammatura di sale e lievito, oppure per erbe, caffè, foglie di tè e medicinali vari.

I risultati vengono mostrati all’interno di uno schermo LCD retroilluminato di blu e con valori fino ai decimali, in modo da conoscere con precisione il peso che si può visualizzare selezionando una delle diverse unità di misurazione disponibili (tra cui grammi e once).

Per alimentarla vi servono 2 batterie ministilo AAA da comprare separatamente in quanto non sono incluse nella confezione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Il prezzo d’acquisto può fornire un’indicazione utile per calibrare le aspettative sulle prestazioni di un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

