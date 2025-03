Mac Studio con M3 Ultra, primi benchmark GPU 80-core evidenziano il balzo di prestazioni

Pubblicità

Apple ha presentato i Mac Studio in variante nella variante con chip M4 Max e M3 Ultra; quest’ultima è quella che, secondo Apple, garantisce prestazioni migliori perché sfrutta DUE die M3 Max.

Apple spiega che M3 Ultra vanta CPU fino a 32‑core, con 24 performance core e 8 efficiency core, permettendo prestazioni fino a 1,5 volte superiori rispetto a M2 Ultra e fino a 1,8 volte superiori rispetto a M1 Ultra. Cupertino parla della “GPU più potente di qualsiasi altro chip Apple”, con fino a 80 core grafici per performance, fino a due volte più scattanti rispetto a M2 Ultra e fino a 2,6 volte più veloci di M1 Ultra.

Dopo i primi benchmark sulla CPU di M3 Ultra, arrivano anche quelli sulla GPU 80-core. Il sito statunitense Macrumors riferisce di un test con Geekbench 6 sulla variante di Mac Studio in questione, evidenziando un punteggio Metal di 259.668, numeri in salita rispetto al punteggio di 222.582 che è possibile ottenere con il chip M2 ultra con GPU 76-core del precedente Mac Studio. Se i risultati indicati sono reali, si tratta di un incremento di prestazioni del 16% per la grafica rispetto a M2 Ultra, confermando le indicazioni di Apple che parla delle migliori performance grafiche mai viste su un chip della Mela.

Come termine di paragone, il MacBook Pro 16” top di gamma con chip d M4 Max e GPU 40-core arriva a un punteggio medio di 187.460, e quindi l’M3 Ultra risulta fino al 38% più veloce in termini di performance grafiche.

Per quanto riguarda la CPU, l’M3 Ultra nei primi test risulta fino al 10% più performante del più veloce M4 Max. Su questa pagina Apple spiega perchè la versione con M4 Ultra non può esistere.