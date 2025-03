La nuova Siri è ufficialmente in ritardo, se ne parlerà nel 2026

Pubblicità

Apple è in ritardo con l’aggiornamento di Siri che già da quest’anno avrebbe dovuto offrire nuove funzionalità, e per vedere novità consistenti bisognerà attendere probabilmente il 2026.

Le indiscrezioni cirvolavano da tempo e la conferma definitva dei ritardi per una Siri aggiornata arriva a Daring Fireball da Jacqueline Roy, portavoce della Casa di Cupertino: “Siri aiuta i nostri utenti a trovare quello che cercano e svolgere attività in modo rapido, e solo negli ultimi sei mesi è diventata più colloquiale, abbiamo introdotto nuove funzioni quali Scrivi a Siri, la possibilità di sfruttare la conoscenza dei prodotti Apple (si possono porre domande del tipo: “Cos’è iCloud?”, “Come faccio a collegare gli AirPods al mio iPhone?”, “Come faccio a importare foto sul Mac?”, “Come faccio a scaricare un‘app sul Mac?”, ecc., ndr) e aggiunto l’integrazione con ChatGPT”, spiega la portavoce facendo riferimento a novità che noi italiani vedremo con l’aggiornamento di iOS 18.4 (previsto per aprile). “Abbiamo inoltre lavorato su una Siri più personalizzata dandole più consapevolezza de contesto (es. “Come stanno andando i San Francisco Giants questa stagione?”, poi: “Quando sarà la loro prossima partita?” pe concludeer con: “Aggiungila al mio calendario”, ndr)., così come la possibilità di agire per vostro conto con varie app”. La portavoce spiega però che “Serve più tempo rispetto a quanto avevamo previsto per offrire alcune funzionalità e prevediamo che verranno rilasciate il prossimo anno”.

Le affermazioni della portavoce combaciano con quanto aveva anticipato Mark Gurman di Bloomberg a inizio marzo, spiegando che la Siri avanzata o “Siri LLM” era stata rimandata al prossimo anno. Secondo Gurman, Apple vuole una Siri in grado di competere meglio con chatbot quali ChatGPT e per fare questo ha bisogno di sfruttare avanzati modelli linguistici di grandi dimensioni.

L’obiettivo che avrebbe Apple con Siri è offrire la possibilità di avviare conversazioni più naturali e realistiche. Secondo Gurman, Apple starebbe internamente testando una diversa Siri come app separata anche su Mac e per tutta una serie di problemi riscontrati sarebbe stata costretta a rinviare l’uscita dell’assistente. Gurman ha ad ogni modo riferito che già con iOS 19 (futura versione di iOS che dovremmo vedere in anteprima alla WWDC di giugno) saranno integrate alcune novità che riguardano Siri.

Come abbiamo già spiegato qui, per cambiare davvero passo, Siri deve essere rivoluzionata, superare i due cervelli con cui ragiona oggi, quello che usa per rispondere a semplici comandi (fare una telefonata o regolare un timer) e quello che dovrebbe utilizzare per rispondere a comandi avanzati, conoscendo chi è che fa la richiesta e leggendo i dati precedenti, quel che fa in un altro contesto Alexa+ la nuova versione dell’assistente virtuale sviluppato da Amazon.

A questo indirizzo trovate la prova di alcune delle prime funzioni in italiano di Apple Intelligence su Mac e iPhone compresa la possibilità di richiamare ChatGPT da Siri.