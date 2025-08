Il Pixel 10 avrà il suo Magsafe (con un grazie ad Apple)

Dopo anni di soluzioni proprietarie frammentate, Android avrà finalmente un suo MagSafe. La svolta arriva — o, meglio, dovrebbe arrivare — con i nuovi Pixel 10 di Google, che saranno tra i primi smartphone Android a supportare Qi2, lo standard di ricarica wireless magnetica pensato per garantire allineamento preciso, potenza fino a 15W, maggiore efficienza energetica e — soprattutto — compatibilità universale tra dispositivi e accessori.

La notizia dell’adozione di un sistema magnetico arriva da un leak pubblicato da Evan Blass che ha mostrato un caricatore agganciato direttamente al retro di un Pixel 10, senza custodia.

È un dettaglio che lascia intendere la presenza di magneti integrati nel telefono, proprio come avviene con il MagSafe. Considerata la solidità delle fonti e la coerenza con altri elementi trapelati — come la nuova linea di accessori PixelSnap — tutto lascia pensare che il supporto a Qi2 sarà uno dei temi centrali dell’evento “Made by Google” del 20 agosto.

Google avrebbe anche pronto un ecosistema di accessori dedicati, chiamato PixelSnap, che includerebbe caricatori, stand e power bank magnetici, anche qui proprio come ha fatto Apple. Tutti accessori basati su Qi2, con una ricarica fino a 15W.

La tecnologia, come detto, non è nuova. Il mondo Apple ha MagSafe dal 2020, introdotto con l’iPhone 12. Ma il punto chiave è un altro: è proprio grazie ad Apple se Google oggi può integrare questa soluzione nei suoi telefoni. Cupertino ha infatti concesso in licenza la tecnologia MagSafe al Wireless Power Consortium, contribuendo alla nascita di Qi2 e rendendo possibile un linguaggio comune per la ricarica wireless magnetica. Una rarissima apertura, che sta ora dando i suoi frutti anche nel mondo Android.

E adesso Apple potrebbe rilanciare

Ma mentre Google arriva, Apple potrebbe fare un altro passo avanti.

Tutto lascia supporre che l’iPhone 17 supporterà Qi 2.2, la nuova versione dello standard, che apre la ricarica a 25W anche con accessori di terze parti certificati. In altre parole, l’iPhone potrebbe ricaricarsi più velocemente del Pixel 10, senza bisogno di accessori ufficiali.

Non solo: Apple ha registrato presso l’ente NCC di Taiwan due nuovi caricatori compatibili con Qi 2.2, che nei test risultano spingersi fino a 50W, ovvero il massimo teorico previsto dallo standard. Se Cupertino decidesse di sfruttare davvero tutta questa potenza, potrebbe farlo riservandola a un ipotetico MagSafe 3, esclusivo per i suoi dispositivi.

In pratica lo scenario è questo: chi userà un normale caricatore Qi2.2 potrà ricaricare a 25W. Ma chi sceglierà un accessorio proprietario Apple, potrebbe ottenere molto di più.