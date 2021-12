I migliori accessori MagSafe del 2021

A partire dalla linea di iPhone 12 Apple ha introdotto la tecnologia MagSafe sui propri iPhone, che naturalmente è stata riproposta anche sull’attuale generazione di iPhone 13. Si tratta di una caratteristica davvero interessante, soprattutto perché implementa ed espande le possibilità di utilizzo del terminale, fornendo. una versatilità che va oltre la semplice ricarica wireless. Ecco, allora, i migliori accessori MagSafe che potete acquistare in questo fine 2021, magari per regalarli ad amici e parenti.

Caricatore Apple MagSafe

Abbiamo detto che MagSafe non è solo una funzione collegata alla ricarica wireless, anche se certamente è da qui che bisogna partire. Sono davvero tanti i carica batteria MagSafe per iPhone, e quello che vi consigliamo di acquistare è semplicemente quello originale Apple. Questo per un semplice motivo: trattandosi di un accessorio ufficiale consente di ricaricare più velocemente gli iPhone con una potenza fino a 15 W. Peraltro, molto spesso lo si trova in sconto su Amazon, dove ha perennemente un prezzo inferiore rispetto al listino originale. Al momento in cui scriviamo, ad esempio, si acquista a circa 38 euro.

Batteria portatile

Oltre che per la ricarica a muro, la tecnologia MagSafe ha dato vita ad una serie di nuove batterie portatili, che grazie ai magneti si attaccano letteralmente al retro dello smartphone. In questo modo si ha la possibilità di godere di una ricarica in mobilità, ma senza l’ingombro di cavi. La batteria, in estrema sintesi, si fonde al terminale, e diventa una vera e propria appendice, consentendo di utilizzato l’iPhone ancor più liberamente rispetto ad una power bank tradizionale. Tra quelle oggi in vendita, vi segnaliamo quella di Anker, che ha un ottimo rapporto qualità prezzo. L’abbiamo recensita a questo indirizzo: è un ottimo alleato nel quotidiano, che certamente eviterà di rimanere a secco di ricarica durante la giornata. Al momento in cui scriviamo si acquista a poco più di 30 euro su Amazon.

OtterBox Mobile Gaming Clip

Come anticipato, e come promesso, MagSafe non è solo una tecnologia di cui beneficia il reparto di ricarica. Ad esempio, tutti i giocatori mobili potranno beneficiare del MagSafe. La clip di OtterBox per controller fisici è una manna dal cielo per tutti i gamer all’ascolto. E’ possibile attaccarla ad un pad, adagiandovi sopra l’iPhone, che diventerà una vera e propria console portatile. La clic costa 33,50 euro su Amazon e si acquista direttamente da qui.

Belkin Supporto da auto

Considerando che iPhone segue l’utente dovunque, anche in macchina, dove può essere utilizzato ad esempio come navigatore, ecco che può risultare utile un supporta da auto. Basta posizionarlo nelle bocchette dell’aria per avere un alloggiamento sicuro per il proprio iPhone. In questo caso, il supporto Belkin attirerà a sé lo smartphone che resterà in posizione senza necessità di alloggiamenti piuttosto invasivi e pesanti. In questo modo avrete in auto un dock assolutamente minimale. Su Amazon costa meno di 40 euro e si acquista direttamente da questo indirizzo.

Supporto per Notebook

Oltre che in macchina, l’iPhone sarà certamente protagonista sulla scrivania, durante le sessioni a lavoro. Ed allora, esiste un particolare supporto magnetico che riesce ad ancorare lo smartphone al vostro Macbook, così da sembrare quasi un secondo schermo, seppur piccolo, da affiancare al monitor del notebook. Il supporto ORYCOOL per iPhone ha un design davvero minimale e che ben sposa le periferiche di Apple. Piccolo, ma abbastanza stabile, ha un peso di appena 52 grammi. Un piccolo gioiello per mettere in ordine la vostra scrivania e mantenere il display dell’iPhone sempre a portata di vista. Costa poco più di 10 euro e lo si acquista su Amazon a partire da questo link.

Cover MagSafe

Ovviamente, in questo elenco non può mancare una cover MagSafe. Questo per svariate ragioni. Anzitutto perché una cover è sempre il modo migliori di proteggere un iPhone e mantenerlo esente da graffi o dall’usura legata al suo utilizzo. In secondo luogo perché tutti gli accessori sopra elencati funzionano ancor meglio con una cover con magnete. Infatti, le cover MagSafe di Apple non fanno altro che amplificare la forza magnetica dell’iPhone, perché al loro interno integrano un magnete. In questo modo, non solo manterrete al sicuro iPhone durante il suo utilizzo, ma renderete ancor più stabile l’unione tra smartphone e accessorio MagSafe in uso, qualunque esso sia. Anche in questo caso il consiglio è quello di utilizzare le cover ufficiali Apple, anche se su Amazon se ne trovano diverse.

Portafoglio e documenti MagSafe

Apple ha lanciato i suoi wallet a partire da iPhone 12. Si tratta, in sostanza, di porta carte di credito magnetici, che si attaccano perfettamente al retro di iPhone. Sono davvero utili, perché consentono di lasciare a casa il più ingombrante portafoglio, magari alloggiandovi solo qualche documento e delle banconote.

Se quello Apple costa troppo per i vostri gusti, non mancano certamente le alternative più economiche. Il consiglio, però, è quello di rivolgervi a brand noti, come ad esempio Spigen. Quello che vi consigliamo ha un prezzo di 27,99 euro, certamente lontano dal listino prezzi di Apple. Se invece, avete un budget più importante, allora rivolgete l’attenzione proprio al Wallet di Apple.

