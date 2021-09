PLUTO TV, lo streaming gratuto in Italia dal 28 ottobre con 40 canali lancio

ViacomCBS Networks International annuncia l’arrivo di Pluto TV in Italia dal 28 ottobre. Il servizio di televisione in streaming esprime un nuovo concetto di fruizione lineare adattato all’universo digitale.

Pluto TV diventerà complementare a Paramount+, la piattaforma premium che arriverà in Italia nel 2022. L’app e il servizio si caratterizzeranno, si legge nell’annuncio, da semplicità di accesso, che sarà totalmente gratuito e senza necessità di registrazione. Ci saranno 40 canali lineari con migliaia di ore di contenuti al lancio, e saranno accessibili via browser all’indirizzo www.pluto.tv, attraverso la App per Android e iOS, e su tutte le principali Smart TV, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast, mentre una selezione di canali Pluto TV sarà anche presente su Samsung TV Plus.

Pluto TV offrirà al lancio in Italia 40 canali tematici e lineari in esclusiva che copriranno generi diversi, tra cui cinema, serie tv, reality, contenuti per bambini, lifestyle, crime e comedy. Oltre ad una scelta garantita dall’ampia libreria ViacomCBS, la piattaforma offrirà contenuti diversificati provenienti da editori e partner terzi, tra cui Paramount, Lionsgate, Minerva, KidsMe, Banijay Rights, Cineflix Rights. Altri partner verranno annunciati in seguito.

Tra i canali lineari in esclusiva presenti al lancio ci saranno Pluto TV Azione, Pluto TV Cinema Italiano, Pluto TV Drama e Pluto TV Real Life. Ci sarà, inoltre, un’offerta di canali per bambini così come canali dedicati al genere comedy, al gaming e agli sport estremi. L’offerta di Pluto TV continuerà ad arricchirsi regolarmente, col lancio di nuovi canali ogni mese.

Pluto TV si è rapidamente espanso a livello globale ed è oggi disponibile in Europa, USA e America Latina, dove il servizio ha riscosso grande successo. Pluto TV ha raggiunto, infatti, i 100 canali in 17 paesi di lingua spagnola dell’America Latina e i 50 canali in Brasile.