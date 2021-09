Amazon al lavoro su Wall Echo, Sound Bar e un nuovo dispositivo auto

Amazon è al lavoro su una serie di nuovi dispositivi e servizi, tra cui un Echo più grande con uno schermo da montare a parete, una soundbar per TV, e un nuovo dispositivo per auto, oltre a dispositivi indossabili.

Il gigante della tecnologia sta lavorando a questi prodotti con la sua divisione Lab126, che ha creato prodotti di successo come l’originale Echo e l’assistente vocale Alexa. La società con sede a Seattle terrà un evento di lancio il 28 settembre per la presentazione di nuovi dispositivi e servizi. Chissà se ci sarà spazio per questi nuovi dispositivi vociferati, oppure se si dovrà attendere ancora svariati mesi.

In primis, si ritiene che la società stia progettando un Echo più grande, controllato da Alexa, con un display di circa 15 pollici, nome in codice Hoya, che può essere montato su una parete o posizionato su un tavolo grazie al supporto. A svelarlo sarebbero documenti interni e persone vicine alla questione. Il dispositivo dovrebbe essere progettato per essere un pannello per il controllo della smart-home, per l’attivazione di elettrodomestici, luci e serrature. Potrebbe anche fungere da finestra sullo stato dei pacchi in entrata da Amazon. Il prodotto avrà un’interfaccia utente in grado di mostrare widget per meteo, timer, appuntamenti del calendario e foto.

Amazon sta progettando il dispositivo per attirare anche gli utenti in cucina, consentendo loro di visualizzare ricette o guardare video tutorial di cucina. Come altri prodotti Amazon, eseguirà anche app di streaming video di terze parti come Netflix.

Al di fuori della sua divisione Alexa, Amazon ha lavorato per diversi anni su un robot domestico con nome in codice Vesta. Il robot ha suscitato preoccupazioni sulla sua fattibilità da parte del personale, incluso il co-fondatore e presidente Jeff Bezos, secondo quanto affermato da una delle persone a conoscenza dei fatti.

Bloomberg ha riferito per la prima volta dell’esistenza del robot nel 2018 e ha riportato maggiori dettagli sullo sviluppo del prodotto nel 2019. Al momento, però, il progetto sembra lontana da un rilascio.

Ancora, Amazon sta prendendo in considerazione una soundbar per TV. La società aveva originariamente pianificato di rilasciarlo nel 2021, ma ora è improbabile che riesca a soddisfare tale tempistica di spedizione.

Tra i nuovi dispositivi Amanon sarebbe al lavoro anche ad un aggiornamento di Echo Auto, nome in codice Marion. Il prodotto attuale, che è stato stroncato dai più, si accoppia con uno smartphone tramite Bluetooth e consente di accedere ad Alexa tramite gli altoparlanti di un’auto utilizzando i microfoni del dispositivo. La versione aggiornata avrà un nuovo design e potrebbe essere in grado di caricare il dispositivo di un utente con tecnologia induttiva.

Dopo aver riprogettato la maggior parte della sua linea di altoparlanti Echo, tra cui Echo Show, Echo Dot ed Echo standard l’anno scorso, la società non dovrebbe avere in programma importanti aggiornamenti per i dispositivi di quest’anno. Invece, starebbe pianificando cambiamenti per il 2022.

Amazon starebbe anche valutando una maggiore spinta per i dispositivi indossabili, oltre il suo fitness tracker Halo lanciato di recente. L’azienda avrebbe discusso internamente una serie di nuove offerte, tra cui un modello rivolto ai bambini e un altro per gli anziani con rilevamento cadute.