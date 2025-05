PNY svela le microSD Pro Elite Prime e il lettore ultraveloci

Che si tratti di console di gioco, smartphone, tablet, droni, action cam, telecamere di sorveglianza, fotografia e video digitale l’abbinata PNY microSD Pro Elite Prime e il lettore Performance Prime offrono prestazioni estreme: fino a 150 MB al secondo in scrittura e fino a 200 MB/s in lettura.

PNY miscroSD Pro Elite Prime

Le schedine di memoria sono proposte con capacità che partono da 64GB in diversi tagli che arrivano fino a 1,5TB, permettendo di scegliere il modello più indicato per ogni esigenza.

Sono certificate con Classe 10 U3 V30 A2, una sequenza di sigle che si traduce nella capacità di gestire senza problemi la registrazione video 4K Ultra HD, così come la possibilità di eseguire app e software direttamente sulla schedina, assicurando avvii rapidi e prestazioni elevate.

PNY Performance Prime

Per non scendere a compromessi o, meglio, sfruttare appieno le prestazioni top delle schedine nei trasferimenti dei file con dispositivi dotati di porta USB le schedine PNY miscroSD Pro Elite Prime devono essere abbinate al lettore PNY Performance Prime.

Torna utile per fotografi, videomaker, professionisti e utenti avanzati per gestire trasferimenti di grandi quantità di dati. Piccolo e leggero come una chiavetta di memoria, è dotato di connettore USB-A con interfaccia USB 3.2 GEn 1 ed è rivestito in metallo. Oltre che con Mac e PC funziona con smartphone e tablet compatibili.

Disponibilità e prezzi

La scheda di memoria PNY microSD PRO Elite Prime si può già comprare in versione 128 GB a partire da questa pagina di Amazon con incluso il lettore Perfomance Prime al prezzo consigliato di 32€. I prodotti PNY sono disponibili nel negozio del marchio su Amazon.

A questo indirizzo trovate un articolo con tutto quello che bisogna conoscere prima di acquistare una memoria microSD.