Amazfit T-Rex 3 si aggiorna con Zepp OS 4.5, mappe, HYROX e assistente AI

Il nuovo aggiornamento Zepp OS 4.5 arriva anche su Amazfit T-Rex 3 e porta con sé una serie di novità importanti per chi usa lo smartwatch in ambito sportivo, outdoor e quotidiano. Dopo le serie Amazfit Active 2 e Bip 6, tocca al rugged di casa Huami ricevere le funzioni avanzate del nuovo sistema operativo, con qualche extra pensato per chi si muove nella natura o si allena ad alta intensità.

Tre tipi di mappe gratuite, anche per lo sci

Una delle novità più interessanti riguarda il supporto alle mappe offline, che diventano disponibili gratuitamente in tre varianti: mappe urbane, con nomi delle strade; mappe topografiche, con curve di livello; mappe delle stazioni sciistiche. Tutte supportano la funzione “ritorna al punto di partenza” e includono dettagli come zone umide, rilievi, boschi e altitudini delle vette.

In modalità risparmio batteria, il GPS migliora anche su terreni complessi, come sentieri in mezzo al verde o aree urbane con ostacoli verticali. Un aggiornamento utile per escursionisti, sciatori e trail runner.

HYROX con monitoraggio avanzato della Rox Zone

Il T-Rex 3, recensito da Macitynet qui, è l’unico smartwatch con modalità HYROX ufficiali integrate. Oltre alla HYROX PFT (test di preparazione), la modalità HYROX Race ora include anche il Rox Zone Monitor: misura il tempo di transizione tra corsa e stazione successiva, per aiutare gli atleti a ottimizzare ritmo e recupero.

Rivisti anche gli algoritmi di prontezza, pensati per stimare la fatica fisica e mentale dopo allenamenti intensi o gare.

Zepp Flow più smart con intelligenza artificiale generativa

Il nuovo Zepp OS 4.5 migliora anche l’assistente vocale Zepp Flow, ora capace di: inviare SMS da Android; rispondere alle notifiche WhatsApp su iOS; trascrivere e riassumere note vocali, sfruttando l’IA.

Il centro notifiche viene aggiornato con nuove funzioni: anteprima delle immagini (solo Android), distinzione tra notifiche lette e non lette, tastiera con dimensioni variabili e supporto fino a 3.000 caratteri emoji.

Tra i gesti rapidi, arriva anche la possibilità di ruotare il polso per espandere le notifiche, senza bisogno di toccare il display.

Con questo aggiornamento, Amazfit T-Rex 3 amplia le sue capacità e si avvicina ancora di più alle esigenze di chi cerca uno smartwatch robusto, ma anche intelligente. Mappe, sport e AI convivono in un pacchetto che punta dritto agli utenti più attivi — non solo nei numeri, ma anche nelle aspettative.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...