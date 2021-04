POCO X3 Pro, ancora per “poco” a prezzo stellare: 199 € in super offerta

Presentato solo qualche giorno fa, POCO X3 Pro ha fatto parlare di sé per le caratteristiche tecniche da vero top di gamma, e per un prezzo che non sembra poter avere rivali.

Non solo, solo per poche ore, lo si acquista ad un prezzo di lancio speciale, di 199 euro. Ecco il codice sconto per ottenere questo imbattibile prezzo.

Dall’1 al 2 aprile è possibile acquistare POCO X3 Pro a 199 euro. Si acquista direttamente su Aliexpress, da uno store ufficiale Poco, quindi con tutte le garanzie legali del caso e, soprattutto, con spedizioni da magazzini europei, dunque con consegne rapide e senza preoccupazioni di oneri doganali di sorta. Per poter beneficiare degli sconti è sufficiente recarsi ai link che trovate in calce all’articolo, inserendo i codici sconto che vi proponiamo.

Il terminale mantiene le caratteristiche di alto livello che hanno reso celebre il suo predecessore, ma implementa caratteristiche di fascia alta, come il processore Snapdragon 860.

Tra i punti di forza anche il suo display da 6,67 pollici, DotDisplay, con tecnologia OLED, e pannello a 120 Hz, ideale per il gaming, ma anche per l’uso quotidiano, con supporto allo Switch dinamico, da 50 a 120 Hz. E’ coperto da Gorilla Glass 6, dunque più massiccio e resistente del passato.

Per potervi garantire il prezzo early bird non dovrete far altro che cliccare a questo link e inserire il codice sconto 20X3PRO.

In alternativa potete usare questo altro store, sempre ufficiale POCO, ma dovrete usare il codice sconto X3PRO20.

In ogni caso, quale che sia lo store scelto, pagherete il prezzo di 199 euro per la versione 6+128 GB.

Ricordiamo che gli store elencati in questo articolo sono ufficiali e scelti da POCO per la vendita del terminale, e che offre spedizioni gratuita e veloce da magazzini europei, quindi senza sorpresa di oneri doganali e con garanzia Europea valida 2 anni.