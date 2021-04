Magna «Siamo disponibili per Apple Car», il titolo LG vola

La joint venture tra LG e Magna punta alla produzione di parti per auto elettriche: è bastata una dichiarazione del Ceo di Magna sulla misteriosa Apple Car per far volare il titolo LG in borsa. La collaborazione tra LG e Magna è stata annunciata alla fine del 2020, ma la scorsa settimana è già stato annunciato un potenziamento della joint venture.

LG ha annunciato la nascita di LG Magna e-Powertrain in cui confluiranno alcune delle sue unità di business green nella divisione Parts Business. Le divisioni LG in questione e quindi la nuova società LG Magna e-Powertrain si occupano di motori / elettronica di potenza (PE), riscaldatore batteria, modulo di distribuzione ad alta potenza (HPDM), gruppo relè di potenza (PRA), box di ricarica, componenti batteria e del pacco batteria.

Non vengono indicati i nomi dei potenziali clienti, anche perché la joint venture mira a conquistarne di nuovi in un settore che è considerato in fortissima espansione da qui al 2030 per l’elettrificazione delle auto. Ma occorre anche ricordare che fin dalle prime voci su Project Titan e Apple Car di oltre 6 anni fa, Magna è sempre stato indicato un partner ideale, perché da anni costruisce su commessa auto di lusso per diversi importanti marchi storici.

Non sorprende così che la dichiarazione del Ceo di Magna abbia scatenato la reazione sulla borsa di Seul. Secondo quanto riportato infatti, Swamy Kotagiri, Ceo di Magna avrebbe dichiarato che la sua società è pronta e disponibile per costruire Apple Car. Non solo: Kotagiri ha anche precisato, come riferisce BusinssKorea, che Magna è anche pronta a espandere i suoi impianti di produzione, se necessario, per lavorare con Apple. Alcuni analisti iniziano a indicare che LG Magna diventerà uno dei principali fornitori di componenti per Apple Car. Sulla scia di queste dichiarazioni la quotazione del titolo LG è aumentata di oltre l’8% sulla borsa di Seul.

Fin dal 2016 Magna compare sempre nella ristretta lista di potenziali costruttori e partner per Apple Car.