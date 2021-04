Polaroid Go, la macchina fotografica analogica istantanea si fa mini

Se prendete la Polaroid Now e la rimpicciolite, cosa viene fuori? Polaroid Go. L’azienda ha appena ampliato il proprio catalogo di macchine fotografiche analogiche istantanee con questo nuovo modello che, a conti fatti, è identico alla Polaroid Now che la nostra redazione ha avuto occasione di provare se non per il fatto che è molto più compatta e tascabile. Parliamo di 10 centimetri di lunghezza, 8 di larghezza e 6 di altezza, che le permettono di guadagnarsi per direttissima il titolo di macchina fotografica analogica istantanea più piccola al mondo.

Di conseguenza anche le pellicole sono state rimpicciolite, creando un formato praticamente a misura di questa nuova fotocamera che emula in tutto e per tutto la classica pellicola Polaroid (dimensioni a parte, si intende). Disponibile nella classica colorazione bianca, Polaroid Go riprende l’eredità iconica del design Polaroid, ma con il formato ridotto proprio delle macchine fotografiche istantanee di nuova generazione. Il dispositivo integra anche uno specchio per i selfie, un sistema di autoscatto, un flash integrato, la modalità doppia esposizione ed un set di accessori da viaggio. E funziona a batteria come le altre.

«Abbiamo impiegato diversi anni a progettare Polaroid Go nei minimi dettagli. Le componenti interne della fotocamera sono disposte, come una sorta di “Tetris” tridimensionale, in una composizione accurata che porta ad un design semplice e lineare e, soprattutto, alla più piccola macchina fotografica analogica istantanea possibile» spiega Ignacio Germade, Chief Design Officer di Polaroid. «Riportare il design di prodotto al centro dell’attività di Polaroid è un atto d’amore e siamo molto orgogliosi di questo risultato».

Come dicevamo questa nuova fotocamera funziona soltanto con le pellicole Go, che riproducono il classico formato quadrato di Polaroid, ma in una versione chiaramente più piccola (nel momento in cui scriviamo, sul sito ufficiale non sono riportate le misure delle pellicole quindi non è possibile fare un confronto dimensionale con la versione standard). Polaroid Go sarà disponibile in esclusiva presso gli store Rinascente dal 12 maggio al 5 giugno e, dal 6 giugno, sul sito di Nital e nei negozi autorizzati al prezzo di 119,99 euro. Le pellicole Go invece si potranno comprare in confezione da 16 al prezzo di 19,99 euro.

Per celebrare l’arrivo sul mercato di questa fotocamera, l’azienda darà il via anche ad un nuovo progetto che ha come protagonista la creatività. Si chiama “Go create” e nasce da un gruppo di professionisti provenienti da varie discipline artistiche e culture globali che condividono storie di ispirazione e creazione. Tra le prime collaborazioni si evidenzia quella con la creative director e designer Quinn Whitney Wilson, che sta dando forma alla cultura contemporanea attraverso il suo lavoro con la cantante, rapper e attrice statunitense Lizzo. Per aumentare la visibilità, Polaroid e i protagonisti del progetto pubblicheranno nuovi contenuti “Go create” sui loro canali social e digitali: l’elenco completo dei partner sarà reso noto nel corso dei prossimi mesi.