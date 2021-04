AirTag, spedizioni lunghe su Apple Store: su Amazon arrivano prima

Ancora una volta comprare un dispositivo Apple appena commercializzato (in questo caso AirTag) direttamente su Amazon, conviene. Non tanto per tutti i vantaggi che si hanno in caso di insoddisfazione del prodotto grazie alla possibilità di renderlo entro 30 giorni dall’acquisto, ma soprattutto perché arriva prima rispetto ad Apple Store.

Presentato e messo in commercio nello stesso giorno, lo scorso 20 aprile, il nuovo trova-tutto di Apple sta andando a ruba, o forse le scorte disponibili in questa fase iniziale sono inferiori alla domanda: chissà. Fatto sta che a quattro giorni dal lancio i tempi di spedizione su Apple Store slittano a 5-7 giorni se ne viene comprato uno e salgono addirittura a 2-3 settimane se si sceglie la confezione da quattro, più conveniente perché il costo unitario scende a 29,75 euro contro i 35 del pezzo venduto singolarmente.

Se poi si personalizza con l’incisione, peggio ancora: la spedizione non parte prima di 4-5 settimane, il che vuol dire che comprandolo oggi arriverà ben che vada a fine maggio. Su Amazon invece, come dicevamo in apertura, teoricamente la disponibilità è decisamente migliore. Nel momento in cui scriviamo è elencato come “Data di uscita: 30 aprile 2021”, il che vuol dire che adesso si può soltanto pre-ordinare.

Questo non vuol dire che se si procede adesso la spedizione è garantita per il 30 aprile, se però si guarda alla storia passata le probabilità che arrivi prima di Apple Store sono molto più alte. Amazon infatti tradizionalmente fa infatti coincidere la data di spedizione con quella del giorno di disponibilità: è successo così, per esempio, con gli AirPods Max, gli iPhone 12 e i Mac M1, solo per citare alcuni prodotti commercializzati di recente.

Quando infatti Amazon non è in grado di spedire nel giorno stesso che coincide con quello della disponibilità, magari perché sono terminate le previsioni di scorta in magazzino, chiude i preordini oppure fa slittare la data di spedizione. Per questo chi lo pre-ordina su Amazon oggi ha alte possibilità di riceverlo prima (specialmente per il kit da 4) di chi lo compra su Apple Store.

Per altro come già accennato, optare per Amazon coviene anche dal punto di vista del supporto cliente (anche perché il prezzo è lo stesso) perché la garanzia rimane quella ufficiale di Apple, ma c’è l’ulteriore possibilità di effettuare il reso gratuito entro 30 giorni sia in caso di difetto del prodotto che per più semplice insoddisfazione, recuperando l’intero importo. Abbiamo comunque già trattato l’argomento con un articolo in cui spieghiamo tutti i vantaggi nel passare per il negozio ufficiale di Apple su Amazon: se invece volete saperne di più su AirTag, l’articolo di riferimento è questo.