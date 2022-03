Polini E-Bike, un’app per personalizzare il motore E-P3+

Un’app semplice e veloce che rende le e-bike con motore E-P3+ e E-P3+ MX totalmente personalizzabile: è l’app Polini E-Bike, disponibile per gli smartphone con iOS e Android.

Il produttore riferisce che sfruttando la tecnologia Bluetooth per la condivisione diretta dei dati, l’App permette di personalizzare le caratteristiche del motore, gestendo comandi, impostazioni e diagnostica, applicabili con il tasto “Sync” dall’app.

Dalla sezione “Setup Mappe” è possibile vedere le caratteristiche delle 3 mappature di default: Touring, Dynamic e Race. Il plus del motore E-P3+ MX è che l’utente ha la possibilità di creare due setup personalizzati: Custom1 e Custom2; questi sono settabili con 5 diversi livelli di “assistenza” e 5 livelli di “limite” di coppia motore.

L’assistenza è la proporzione della coppia del motore erogata rispetto all’input di pedalata della coppia del ciclista. Ad esempio: un’assistenza del 100% significa che il motore eroga tanta coppia quanto il ciclista, quindi alla ruota posteriore arriverà il doppio della coppia prodotta dal ciclista; un’assistenza del 300% porterà 4 volte la coppia prodotta dal ciclista.

Il limite è la coppia massima che il motore può erogare: un limite al 50% limiterà il motore a metà del suo potenziale massimo.

Ulteriore customizzazione è quella relativa al tempo di stacco del motore. Questa cambia la velocità con cui il motore smette di dare ausilio nel momento in cui il ciclista smette di pedalare. Quindi un valore a 0% significa che lo stacco del motore avviene immediatamente quando il ciclista smette di pedalare (personalizzazione ideale su bici da corsa o in generale in discesa), mentre con un valore al 100% si avrà una leggera spinta anche senza la pedalata (utile su bici mtb per superare più agevolmente ostacoli in salita).

