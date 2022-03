Elon Musk avvisa sull’uso di Starlink in Ucraina

Il capo di SpaceX, Elon Musk, ha avvertito gli utenti di Starlink in Ucraina che c’è un’alta probabilità che il servizio venga preso di mira, poiché è l’unico sistema di comunicazione non russo funzionante in alcune parti del paese. Su Twitter, Musk ha consigliato alle persone di utilizzare Starlink con cautela accendendolo solo quando necessario e posizionandolo il più lontano possibile da altri soggetti.

Tra gli altri consigli anche quello di posizionare una mimetica leggera sull’antenna per evitare il rilevamento visivo. Come riporta Reuters, l’avvertimento di Musk arriva dopo che John Scott-Railton, ricercatore senior presso il progetto Citizen Lab dell’Università di Toronto, ha affermato che la Russia potrebbe utilizzare le trasmissioni di collegamento di Starlink in Ucraina come fari per attacchi aerei. In un lungo thread su Twitter, ha spiegato la vasta esperienza della Russia quando si tratta di prendere di mira le persone mentre usano telefoni satellitari e altri tipi di tecnologie satellitari.

La connessione a Internet è diventata imprevedibile in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Gli intensi combattimenti e le esplosioni nelle principali città come Kiev hanno interrotto le operazioni di GigaTrans, il principale provider Internet del paese che fornisce anche connettività ad altre reti. SpaceX ha attivato il servizio Internet a banda larga Starlink in Ucraina a seguito di un appello di Mykhailo Fedorov, che funge da ministro della Trasformazione digitale del paese. L’azienda ha inoltre inviato rapidamente terminali nel Paese, che sono arrivati ​​solo un paio di giorni dopo l’attivazione del servizio.

Giorni dopo aver ricevuto la spedizione di SpaceX, Fedorov ha twittato la foto di una parabola Starlink installata e in uso su un tetto. Ha anche chiesto idee su come mantenere l’antenna alimentata nel mezzo degli attacchi in corso della Russia. Musk ha risposto che SpaceX sta aggiornando il software del terminale per ridurre il consumo energetico di picco e in modo che possa essere alimentato dalla presa dell’accendisigari di un’auto. Ha anche affermato che la società ha abilitato il roaming mobile in modo che un’antenna Starlink possa mantenere il suo segnale anche su un veicolo in movimento.

Un consulente per le comunicazioni satellitari ha dichiarato a Reuters che i terminali Starlink non sono stati progettati per essere utilizzati mentre sono in movimento, quindi non è del tutto chiaro cosa intendesse Musk.

Ricordiamo che un utente in California ha attaccato un’antenna Starlink al cofano della sua auto per la connettività internet, prendendo persino una multa per questo. SpaceX ha anche pianificato da tempo di collegare veicoli in movimento alla rete Starlink e l’anno scorso ha presentato in anteprima una versione rinforzata della parabola del servizio destinata a navi, aerei e veicoli terrestri più grandi come i camper.

