Gli archivi in VHS sono obsoleti e per digitalizzarli ci vorrà un capitale in UK

La polizia britannica spenderà oltre 75 milioni di sterline (circa 85 milioni di euro) per digitalizzare un vasto archivio di nastri VHS (o videocassette che dir si voglia), con l’obiettivo di preservare prove, convertendo media analogici in file digitali da integrare con sistemi di gestione delle prove.

Le spese prevedono sia soluzioni in-house (interne) sia il ricorso a società che forniscono questi servizi in outsourcing, con fondi aggiuntivi stanziati per convertire altri formati legacy quali microfilm e DVD.

Il sito The Register riferisce del bando di gara pubblicato la scorsa settimana. Bluelight Commercial – azienda che si è aggiudicata l’appalto e che lavorerà per conto dei servizi di emergenza, ha fatto sapere che la polizia ha richiesto sia il ricorso a tecnologie interne, sia a servizi in outsourcing per convertire arcani formati a nastro magnetico in storage digitale. Nel bando con i dettagli dell’incarico si evidenzia che contratto quadro permetterà alle forze dell’ordine di convertire i media analogici in digitale, con tanto di metadati utilizzabili per l’integrazione con sistemi digitali per la gestione delle prove.

La digitalizzazione di VHS e affini richiede l’uso di videoregistratori o altri lettori analogici da collegare a convertitori da analogico a digitale (dispositivi che consentono di collegare il videoregistratore al computer e riversare il contenuto delle VHS su unità di archiviazione del computer) e software che consentono di avviare il processo di conversione. Oltre all’hardware per la conversione, serve anche un bel po’ di pazienza: la conversione da VHS a digitale è richiede la visione di tutto il filmato, un processo 1:1 che non conosce scorciatoie (per un filmato di 2 ore, servono 2 ore di visione…).

Le videocassette VHS sono uscite definitivamente di produzione e sono ormai scomparse dal mercato; le prime VHS apparvero nel 1976 quando la giapponese JVC presentò il suo standard per l’intrattenimento video casalingo, superando nel corso degli anni standard alternativi.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con spiegazioni di come convertire VHS in digitale.