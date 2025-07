Società di analisi, Tim Cook si faccia da parte

Tim Cook ha fatto il suo tempo. È l’opinione degli analisti di LightShed Partners, Walter Piecyk e Joe Galone, espressa in una nota inviata ai loro clienti e giunta dopo l’annuncio del pensionamento di Jeff Williams, COO e numero 2 di Apple.

La ragione addotta da Piecyk e Galone per invitare Tim Cook a rinunciare è nella formazione di Cook: “Era il CEO giusto all’epoca della sua nomina – scrivono – e nel corso degli anni ha fatto un ottimo lavoro, ma è ora di un cambiamento più dirompente. Cook è stato formato sulla logistica, ora c’è bisogno di qualcuno focalizzato sul prodotto”.

“I ritardi sull’AI potrebbero modificare radicalmente la traiettoria a lungo termine della società e la sua capacità di crescita”, scrivono Piecyk e Galone. “L’AI trasformerà il settore in tutta l’economia globale e Apple rischia di diventare una delle sue vittime”.

Le azioni di Apple da qualche tempo sembrano in affanno rispetto a nomi quali Microsoft e Meta, e la colpa da molti è attribuita al ritardo con il quale Cupertino sta abbracciando l’intelligenza artificiale.

Negli scorsi anni diverse persone hanno fatto riferimento a Williams come uno dei possibili successori di Cook, ma in realtà la sua età, simile a quella di Cook, rendeva il suo profilo improbabile.

Ora al ruolo potrebbe aspirare John Ternus. Arrivato nel Product Design team di Apple nel 2001, Ternus è vice president of Hardware Engineering dal 2013. Prima di arrivare a Cupertino, ha lavorato come ingegnere meccanico per Virtual Research Systems; ha conseguito una laurea in Mechanical Engineering presso l’Università della Pennsylvania.

