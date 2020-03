Dall’analogico al digitale: come portare i vecchi VHS e video 8 su Mac, PC e iPad

C’erano una volta le schede di acquisizione video, costosi accessori che si collegavano internamente o esternamente al computer per acquisire filmati da telecamere ma anche da fonti analogiche come i vecchi VHS, Video 8, Hi 8 etc…

Ora se avete ancora le telecamere con cui avete registrato quei filmati o un vecchio lettore VHS compatibile con le testine in buone condizioni (ma se ne trovano ancora miracolosamente dei seminuovi come questo Panasonic NV HD 630) completamente rigenerato e con Hi-Fi e doppia velocità), con un semplice accessorio USB potete salvarli e soprattutto usare il tempo della conversione per rivederli in famiglie nelle tante ore libere che il restare chiusi in casa per tanti giorni implica. Per eseguire questa operazione esistono diversi gadget sul mercato, tutti molto simili tra loro visto che condividono connettività e chip di conversione oltre che software. Noi ve ne consigliamo uno in particolare che è compatibile sia con Mac che con PC e che ha pure il software per Windows 10.

Utilizzarlo è semplicissimo: collegato il cavo video (giallo) e audio (bianco e rosso) in uscita dal vostro videoregistratore e lanciate il software di acquisizione sul vostro computer. Lanciate la “cattura” sul software e poi premete “play” sul videoregistratore.

Con il modello in questione (costa circa 36 Euro su Amazon) i file verranno salvati in formato MP4 e potrete editarli anche su iMovie per Mac e altri software su Windows magari per aggiungere Titoli e dissolvenze e riassegnare al video i dati sul momento in cui è stato girato, sui presenti e su chi si è occupato delle riprese.

Come per tutte le conversioni da anologico a digitale vi ritroverete a “sbobinare” la storia famigliare e questo oltre ad essere utile per conservare più a lungo i ricordi può essere un modo per riviverli e discuterli con i propri cari e potete registrarli su Hard disk e chiavette USB

I filmati così portati sul computer potranno essere inviati ad amici e parenti che potranno visualizzarli sul proprio smartphone o su un computer o un tablet – iPad.

Cosa vi serve per la conversione da Analogico a Digitale

Ecco la “lista della spesa” per completare il lavoro.

Un lettore in grado di riprodurre il vostro archivio digitale. Può essere la telecamera originale con cui l’avete girato o un lettore VHS o 8/Hi 8 da cui riprodurlo. Qui il Panasonic revisionato citato sopra oppure potete cercare per qualche decina di Euro Videoregistratori VHS nell’usato di ebay -> qui i videoregistratori VHS molte volte disponibili anche in versione “combo” con lettore DVD (sono consigliati i modelli con Hi-Fi e doppia velocità) Qui le videocamere Hi8 (che leggono anche Video 8): vi consigliamo di acquistare un modello hi-8 se non disponete più dell’originale perché hanno uscita S-Video in grado di fornire una migliore qualità in fase di trasposizione dall’analogico al digitale.

Se le cassette sono in formato VHS-C (un versione ridotta del VHS) e non disponete dell’adattatore VHS-C potete ancora acquistare un modello nuovo che vi permette di inserire le cassettine in un involucro inseribile all’interno del VHS.

Il convertitore da Analogico a digitale su USB per Mac o PC Windows che è il principale oggetto di questa guida lo trovate su Amazon —> a questo indirizzo. Costa 35,99 €

Non sempre i lettori VHS o Combo VHS/DVD dispongono di una uscita video o S-VHS ed è necessario acquistare un adattatore che prelevi audio e video o S-VHS dal connettore SCART: uno tra i migliori come rapporto qualità/prezzo è questo che ha selettore in/out, contatti dorati e tutte le prese di cui avete bisogno.

Nella confezione del convertitore Digit Now c’è già l’adattatore SCART ma non ha connessione S-Video che assicura la migliore qualità delle immagini riducendo fenomeni di “color leaking”.

Procuratevi il materiale giusto e tutto quello che vi serve sono pochi minuti di preparazione e tante ore per riversare a disposizione… e di ore in questi giorni ne abbiamo in abbondanza.