Poly Lens, una piattaforma di servizi cloud e video per comunicazioni e lavoro a distanza

Poly (precedentemente Plantronics e Polycom) ha annunciato che si impegnerà a fornire a tutti i clienti che utilizzano Zoom un device Poly entro due giorni. Per offrire tale servizio per i clienti Zoom, Poly collabora con Starin Marketing, distributore specializzato in soluzioni audio, video, multimediali, di illuminazione e di comunicazione. La video bar nativa Zoom Poly Studio X, sarà una delle prime soluzioni ad essere disponibile per i clienti europei come parte di questo accordo.

Le video bar Studio X vantano configurazione plug-and-play che porta la Zoom Room fuori dal portatile con un clic e dentro sale riunioni o aree di lavoro collaborative come le huddle room.

Poly ha anche presentato un nuovo servizio di analisi e gestione cloud. Inizialmente disponibile come Commercial Preview completamente supportata, Poly Lens combina strumenti di gestione e analisi con una visione approfondita del modo in cui i dispositivi Poly vengono effettivamente utilizzati per offrire maggiore controllo ai dipartimenti IT.

Poly Lens fa parte di una serie di soluzioni che si collegano attraverso piattaforme di comunicazione unificate indicate come in grado di “ridurre le distrazioni, la complessità e la distanza nelle modern aree di lavoro”. Oltre a Poly Lens, Poly ha presentato i nuovi Poly Studio X, le cuffie Poly Savi 8200 Office e UC Series, le cuffie Voyager Office Series con Active Noise Cancelling (ANC), la mobile phone station Poly Elara 60 Series e Poly G7500.

Poly Savi 8200 Office and UC series headsets – adatte a tutti i tipi di ambienti lavorativi, sono cuffie che offrono una tecnologia wireless che offre ai dipendenti flessibilità e libertà di movimento, una facile connettività a più dispositivi e la riduzione del rumore di fondo.

Poly Voyager series – cuffie con Active Noise Cancelling (ANC) che consentono ai dipendenti di concentrarsi su ciò che è importante, indipendentemente dalla loro posizione, che sia la loro scrivania o un ambiente rumoroso.

Encore Pro series – cuffie economiche che offrono audio di alta qualità, comfort e durata per tutto il giorno, adatte a chi lavora nei contact center e customer care.

Poly Studio X – soluzione all-in-one, con Zoom integrato, migliora l’esperienza dei meeting attraverso l’identificazione automatica degli interlocutori, la soppressione del rumore di fondo e le funzionalità di Poly MeetingAI, senza la necessità di disporre un laptop o di un altro dispositivo a portata di mano.

CCX Series – nuovi telefoni da scrivania dotati di un touchscreen ampio e reattivo che fornisce una connettività alle chiamate, al calendar e alle riunioni di Microsoft Teams.

Tra le caratteritiche di Poly Lens, funzionalità di Device Management​ che permettono di comprendere le potenzialità del dispositivo, a configurare le impostazioni, la gestione dell’inventario basata su mappe e aggiornamenti software. È possibile identificare e dare priorità ai dati che aiutano a massimizzare l’adozione e il tempo di utilizzo del dispositivo degli utenti attraverso un feed di notizie intelligente. Per quanto riguarda i servizi basati su cloud, i clienti possono migrare tra i diversi provider Vass (video – as- a- service) senza perdere dati storici e di valore.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Poly per le sale riunioni e il lavoro in collaborazione visitate questa pagina.