I lavori su iPhone 12 possono subire ritardi per Coronavirus

Nei primi due mesi dell’anno i manager Apple viaggiano spesso in Cina per incontrarsi personalmente con gli ingegneri Foxconn: anche se la produzione industriale inizia in estate la fase di test, validazione e dei primi prototipi di iPhone 12 può subire ritardi per Coronavirus, un allungamento dei tempi che potrebbe costringere Apple a posticipare il lancio o la disponibilità commerciale dei prossimi terminali.

Questo scenario è già emerso in alcuni report degli analisti, soprattutto per l’economico iPhone 9 atteso a marzo, ma ora ex dipendenti Apple e anche alcuni manager Foxconn, sostengono che i ritardi dovuti alle restrizioni su viaggi e spostamenti per l’epidemia in Cina possono ripercuotersi sulla tabella di marcia di lancio di Cupertino. La fase di validazione, la costruzione dei primi prototipi e la risoluzione dei problemi è un periodo cruciale che si intensifica subito dopo le festività per il Capodanno cinese, quindi nei primi giorni di febbraio, ma quest’anno per iPhone 12 tutto è rallentato se non bloccato a causa di Coronavirus.

«Probabilmente hanno una catena di montaggio su cui stanno provando le cose» dichiara un ex dipendente. E ancora «Gli ingegneri di Apple sono con gli ingegneri di Foxconn? Se lo sono probabilmente stanno facendo progressi. Ma se non lo sono, se sono in quarantena, potrebbe essere un male». Secondo altri, riportati da Reuters, un ritardo in questa fase si riverserà sulle fasi successive, come la finalizzazione delle componenti che Apple deve ordinare e che i costruttori devono produrre in grandi quantità molto prima che inizi la produzione industriale questa estate.

Sempre per le restrizioni su viaggi e trasferte, sembra che diversi dirigenti Foxconn siano stati sorpresi dalla scoppio dell’epidemia mentre si trovavano all’estero per le vacanze del Capodanno cinese, impossibilitati a rientrare. Per il momento si tratta di ipotesi: se il lancio di iPhone 12 subirà o meno ritardi non è ancora certo. In Cina Apple e Foxconn stanno lentamente tornando alla normalità: Cupertino sta riaprendo i suoi negozi, Foxconn ha varato incentivi e bonus per velocizzare il rientro degli operai nelle fabbriche.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone sono disponibili in questa sezione del nostro sito, invece tutti gli articoli che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina.