Disney Plus annuncia sconti per i preordini in Europa, si parte da 5 euro al mese

Disney sta scontando il prezzo di un abbonamento annuale al suo servizio di streaming in Europa, in vista del suo lancio previsto per il 24 marzo. I clienti che si abbonano prima del 23 marzo riceveranno 10 euro di sconto, con il prezzo dell’abbonamento annuale che sarà pari a 59,99 euro. La promozione non si applicherà ai Paesi Bassi, dove il servizio è già attivo.

Questo vuol dire che il prezzo al mese sarà di 5 euro, anziché i 6,99 previsti da normale listino. Negli Stati Uniti il servizio ha offerto una riduzione simile collaborando anche con Verizon, così da offrire gratuitamente un anno di servizio con determinati piani più vantaggiosi.

Nonostante il lancio europeo di Disney Plus sia davvero vicino, c’è ancora confusione su quali contenuti saranno disponibili al momento del lancio. La Disney deve ancora confermare, ad esempio, se The Simpsons sarà disponibile per lo streaming sul servizio nel Regno Unito ed è anche poco chiaro se The Mandalorian sarà disponibile tutto in una volta, o se riceverà un programma di rilascio sfalsato come negli Stati Uniti.

Altri titoli Disney Plus in arrivo in Europa includono High School Musical: The Musical: The Series, The World According To Jeff Goldblum, e la live-action di Lady and the Tramp.

Il servizio è stato lanciato con successo negli Stati Uniti, dove ha superato i 10 milioni di abbonati nel suo primo giorno, con oltre 28 milioni di abbonati a partire dall’inizio di questo mese, ben oltre le previsioni degli analisti, che si aggirava tra i 10 e i 18 milioni di abbonati nel suo primo anno.

Si tratta, ovviamente, di un servizio concorrente ad Apple TV, di cui trovate tutto a questo indirizzo. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.