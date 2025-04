Portatile 14 pollici ultrasottile a partire da soli 159 €

Nonostante ormai si faccia quasi tutto con smartphone e tablet, ci sono ancora diversi motivi per cui vale la pena utilizzare un computer portatile ancora oggi; a questi si aggiunge il prezzo vantaggioso di un modello attualmente in promozione che può rispondere con efficacia a diverse esigenze, che si tratti di lavorare, studiare o semplicemente rilassarsi la sera navigando in Internet.

Su questo modello è preinstallato Windows 11, il che significa che al primo avvio vi basta configurarlo ed è subito pronto con tutte le app principali per metterlo all’opera senza doverci perdere dietro troppo tempo.

Monta uno schermo IPS da 14,1 pollici con risoluzione Full HD che offre quindi ampio spazio per lavorare anche con due applicazioni affiancate.

Le prestazioni sono affidate a una CPU Intel N3700 a doppio nucleo da 2,4 GHz supportata da 16 GB di RAM, mentre per l’archiviazione si può scegliere tra diverse configurazioni, da 128 GB a 2 TB su unità a stato solido (SSD), il che migliora notevolmente la reattività del sistema e il caricamento dei programmi rispetto agli ormai obsoleti dischi a piatti magnetici.

La presenza di una GPU Intel UHD consente di gestire agevolmente contenuti multimediali, mentre i doppi altoparlanti indipendenti offrono un audio particolarmente buono, con suoni chiari e una distorsione minima anche a volumi elevati.

Dal punto di vista della connettività, c’è il Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 4.2 oltre a porte USB 3.0, HDMI, slot per schede di memoria e ingresso audio.

Punto di forza è la sua portabilità: pesa solo 1,25 kg il che permette di trasportarlo facilmente e senza comprometterne l’usabilità, grazie anche alla presenza di un ampio touchspad per controllare facilmente il cursore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 159 € nella versione 16+128 GB; prezzo a salire per modelli con SSD di maggiore capacità.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Le aspettative riguardanti le funzionalità e la qualità di un prodotto dovrebbero essere commisurate al prezzo pagato.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

