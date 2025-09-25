Posticipata la messa in onda di The Savant su Apple TV Plus perché troppo attuale

Apple ha annullato la programmazione di “The Savant – Profilo privato” prevista su Apple TV+ dal 26 settembre. Lo fa notare Jessica Chastain spiegando che Apple non ha indicato una motivazione ufficiale ma secondo vari media la decisione della Casa di Cupertino è legata all’assassinio di Charlie Kirk, l’attivista della destra USA ucciso due settimane addietro in un attentato nello Utah.

La trama di The Savant segue in effetti le vicende di un’investigatrice privata (interpretata da Chastain) che indaga su blog e forum frequentati dall’alt-right, il movimento politico che promuove ideologie di destra alternative a quelle tradizionali del conservatorismo. La serie tratta argomenti che sono al centro del dibattito pubblico negli USA e probabilmente Apple ha ritenuto meglio non gettare altra benzina sul fuoco.

“Apprezzo la partnership con Apple” ha spiegato Chastain su Instagram. “Hanno incredibili collaboratori e rispetto profondamente i loro team. Ciò premesso […] voglio farvi sapere che non siamo allineati sulla decisione di mettere in pausa l’uscita di The Savant”.

“Negli ultimi cinque anni da quando stiamo lavorando allo show, abbiamo assistito a una spiacevole quantità di violenza negli Stati Uniti: il tentativo di rapimento del governatore del Michigan Gretchen Whitmer, l’attacco del 6 gennaio al Campidoglio, il tentativo di assassinare il Presidente Trump, gli omicidi politici di rappresentanti democratici in Minnesota, l’aggressione al marito della speaker democratica della Camera Pelosi, l’assassinio dell’opinionista conservatore Charlie Kirk, la recente sparatoria ad una stazione televisiva affiliata alla ABC in California, e oltre 300 sparatorie in scuole di tutto il paese”, scrive Chastain.

“Questi incidenti, seppur lontani dall’essere comprensivi di tutti i tentativi di violenza che abbiamo assistito negli Stati Uniti, evidenziando una mentalità ampia che attraversa lo spettro politico e deve essere affrontata. Non mi sono mai tirata indietro di fronte ad argomenti difficili, vorrei augurarmi che lo show farà in qualche modo la differenza ma non lo farà. The Savant parla degli eroi che lavorano ogni giorno per fermare la violenza prima che accada e onorare il loro coraggio sembra più urgente che mai. Benché rispetti la decisione di Apple di mettere in pausa la serie, rimango fiduciosa che la serie possa raggiungere presto il pubblico… [..] vi farò sapere se e quando The Savant arriverà”.

La sceneggiatura di The Savant – Profilo privato è nata a quanto pare dalla lettura di uncompleto articolo pubblicato nel 2019 su Cosmopolitan, dal titolo “È possibile fermare una sparatoria di massa prima che avvenga?”, scritto dalla giornalista Andrea Stanley. Nell’articolo in questione si racconta l’attività di un’investigatrice che frequentava blog e forum online con un’identità fittizia, individuando discussioni sospette o segnali di possibili azioni violente.

