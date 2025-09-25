Microsoft 365 Copilot ora funziona anche con Claude di Anthropic

L’accordo tra Microsoft e OpenAI è ancora in corso, ma il colosso di Redmond ha intenzione di offrire la massima flessibilità ai propri utenti mettendo loro a disposizione i migliori modelli AI sul mercato: pur continuando ad essere alimentato da GPT e tecnologie di OpenAI, ora Microsoft 365 Copilot funziona anche con Claude di Anthropic.

Si tratta di uno dei modelli di frontiera più potenti e apprezzati tra quelli in circolazione. Lo sviluppatore Anthropic guidato da Dario Amodei ha incassato investimenti miliardari da Amazon, mentre Claude e gli altri modelli AI della famiglia riscuotono punteggi elevati nei principali test e svariati benchmark di settore.

Claude di Anthropic debutta in Microsoft 365 Copilot

Il debutto delle tecnologie di Anthropic all’interno di Microsoft 365 Copilot al momento riguarda solo due funzioni dell’assistente professionale di Redmond: Research agent e Copilot Studio, ma successivamente sarà esteso in altri campi.

Claude in Researcher agent

Gli utenti abbonati a Microsoft 365 Copilot possono scegliere di continuare a usare Researcher agent alimentato dai modelli OpenIA o in alternativa Claude Opus 4.1 di Anthropic. La multinazionale assicura che in questo modo gli utenti hanno più flessibilità per attività come analisi complesse, strategie di mercato e reportistica approfondita.

Claude in Copilot Studio per creare agenti AI per aziende

Invece in Copilot Studio gli utenti possono scegliere di usare OpenAI, oppure Claude Sonnet 4 e Claude Opus 4,1. Qui è possibile creare e personalizzare agenti AI per automatizzare i flussi di lavoro in azienda.

Gli utenti possono contare sugli strumenti di prompt di Copilot Studio e anche per creare sistemi multi-agente, combinando modelli diversi per compiti specializzati, scegliendo qualsiasi modello AI presente nel Catalogo Modelli di Azure.

Microsoft precisa che i modelli AI di Anthropic funzionano fuori dagli ambienti gestiti da Microsoft, quindi sono soggetti ai termini di servizio di Anthropic. Ricordiamo che a partire da ottobre Microsoft 365 Copilot includerà gli agenti AI per aziende, specializzati in vendite, assistenza e contabilità senza costi aggiuntivi.

