Power Bank 10000mAh, prezzo stracciato a 9,90 €

Su Amazon trovate in offerta INIU Power Bank 10000mAh, pensato per chi cerca una batteria compatta ma capiente. Il costo è di 9,90€ grazie a un coupon del 45%, in calo rispetto ai 17,99€, con specifiche adatte a ricariche veloci e sicure in mobilità.

Design ultracompatto con porta USB-C bidirezionale

Il INIU Power Bank 10000mAh si distingue per uno spessore di appena 0,5 pollici, risultando uno dei più sottili della sua categoria. Nonostante le dimensioni contenute, integra una porta USB-C IN&OUT, caratteristica presente solo nel 5% dei power bank. Questo significa che può essere ricaricato e utilizzato per caricare altri dispositivi attraverso lo stesso ingresso USB-C, semplificando la gestione dei cavi. Incluso nella confezione c’è anche un cavo USB-A/USB-C, oltre a una custodia da viaggio.

Ricarica rapida intelligente e protezione avanzata

Grazie alla tecnologia 3A AutoFit, il caricatore INIU è in grado di fornire energia in modo efficiente, adattandosi automaticamente al dispositivo collegato. Ricarica un iPhone fino al 78% in un’ora, risultando quasi il doppio più veloce rispetto ai modelli da 2,1A. Il sistema SmartProtect a 15 livelli monitora costantemente la temperatura e i flussi energetici, evitando surriscaldamenti o danni alle batterie. È compatibile con smartphone Android, iPhone, auricolari, smartband e altri piccoli dispositivi elettronici.

Autonomia per l’intero weekend

La capacità da 10.000mAh permette in media di ricaricare uno smartphone fino a due o tre volte, rendendolo adatto a weekend fuori casa o giornate lontano da una presa di corrente. L’equilibrio tra dimensioni e autonomia lo rende particolarmente utile per chi viaggia leggero o per chi preferisce avere sempre una riserva energetica nello zaino o nella borsa, senza aggiungere troppo peso o ingombro. INIU include anche una garanzia di 3 anni, tra le più estese nel settore.

Il prezzo di listino è di 17,99€, ma grazie al coupon del 45% disponibile in queste ore, è possibile acquistarlo su Amazon a 9,90€.

