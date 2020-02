Powerbank 8.000 mAh 18W con USB-C e ricarica wireless a soli 19,99 euro

Aukey PB-Y25 è la powerbank definitiva e con lo sconto attualmente attivo grazie ad un codice, è anche l’acquisto più conveniente che si possa fare in questo momento.

Per soli 19,99 euro infatti vi portate a casa una batteria d’emergenza che ha le dimensioni sovrapponibili a quelle di uno smartphone di ultima generazione, risultando quindi sufficientemente tascabile per poter essere portata sempre con sé durante la giornata.

La capacità è pari a 8.000 mAh, quindi c’è energia a sufficienza per ripristinare completamente l’energia di uno smartphone anche più di una volta. Oltre a questo presenta, insieme a due prese USB-A tradizionali, una porta USB-C con tecnologia Power Delivery capace di ricaricare i dispositivi a piena potenza fino a 18W, quindi riducendo drasticamente i tempi di ricarica con i telefoni compatibili.

Per dare qualche numero, uno degli ultimi iPhone potrebbe essere ricaricato da 0% a 80% circa in appena 35 minuti, semplicemente collegando la batteria al telefono con un cavo con spina USB-C da un lato e Lightning dall’altro.

Le porte USB-A possono invece essere usate per ricaricare qualsiasi altro dispositivo, anche auricolari che hanno bassa carica in quanto la batteria è dotata di un sistema capace di riconoscere il dispositivo collegato e adeguare al contempo la potenza di uscita per la migliore ricarica possibile.

Per finire, la tecnologia wireless: sulla facciata superiore della powerbank di Aukey è incorporato il sistema di ricarica a induzione per consentire di ricaricare i telefoni di nuova generazione semplicemente poggiandoli sopra la batteria. In questo modo diventa una praticissima soluzione di ricarica sia in tasca che sulla scrivania beneficiando della totale assenza di fili.

Se siete interessati all’acquisto, la batteria Aukey PB-Y25 normalmente venduta su Amazon a 28 euro, si compra per soli 19,99 euro (-30%) inserendo il codice D27B9WR6 nel carrello prima dell’acquisto fino alla mezzanotte di mercoledì 12 febbraio.