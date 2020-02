Speed Demons è il primo gioco Apple Arcade a ricevere un mega aggiornamento

Speed Demons è uno dei primi titoli a popolare il già ricco catalogo giochi di Apple Arcade, ed è uno dei primi a ricevere un importante aggiornamento, che porta in gioco tantissimi contenuti aggiuntivi. L’aggiornamento assume importanza perché risponde effettivamente alle preoccupazioni di chi pensava che i titoli Apple Arcade, nel tempo, non sarebbero stati in grado di proporre al giocatore nuovi stimoli per continuare a giocarli.

Demoni Sfrenati, come lo ha presentato lo sviluppatore, è un “simulatore” di corse autostradali, basato quasi integralmente sulla velocità e su incidenti, con una fisica realistica. Al lancio il titolo risultava già particolarmente longevo, proponendo centinaia di eventi, una varietà di veicoli non indifferente, infinite autostrade e 8 modalità di gioco.

Di poche ore fa l’aggiornamento che porta Speed Demons alla versione 1.2.1, e che aggiunge due nuovi Capitoli, il 7 e l’8, con 13 nuovi veicoli e più di 100 nuovi eventi. Ancora, come se ciò non bastasse, sono stati aggiunti 15 nuovi scenari, di cui 3 normali, 12 tracciati, oltre a due nuove modalità, precisamente Slalom e Sbatti e Fuggi. Ancora, il titolo si è aggiornato con nuovi effetti ambientali, portando in gioco eventi atmosferici, come pioggia, pulviscolo, oltre a popolare il mondo di gioco anche con uccelli.

È stata anche modificata la tipologia di sterzata dell’Intelligenza Artificiale che adesso è maggiormente basata sulla fisica, così come sono state effettuate modifiche e diversi bug sono stati risolti, incluso quello relativo all’obiettivo del Capitolo 3.

Speed Demons è sempre disponibile tramite Apple Arcade. e volete leggere un approfondimento su come funziona il servizio in streaming della società, vi invitiamo a leggere questo approfondimento. Per leggere tutte le novità sul servizio, inclusi i nuovi giochi pubblicati dopo il lancio, invece, vi rimandiamo a questo link.