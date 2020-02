TrenDevice supera tutte le previsioni di crescita e prepara la quotazione in Borsa

La location green milanese della Fondazione Riccardo Catella è stata la cornice dell’evento TrenDevice dedicato ai soci della prima campagna di crowdfunding, chiusa con successo nell’estate 2019 su CrowdFundMe. L’aumento di capitale è stato sottoscritto da oltre 350 soci, con una raccolta complessiva di circa 440.000 Euro.

All’evento che si è svolto a Milano giovedì 6 febbraio 2020, hanno preso parte oltre 100 partecipanti tra soci, fornitori e partner dell’azienda italiana, player di riferimento nell’economia circolare di prodotti hi-tech ricondizionati. I founder, Alessandro Palmisano e Antonio Capaldo, hanno ripercorso le tappe storiche del lancio del brand “TrenDevice” ed illustrato i progetti commerciali in programma nel 2020. L’evento soci è stato anche l’occasione per pre-annunciare i dati preliminari sull’andamento della gestione 2019.

Ricavi stimati superiori alle attese (circa 7.200 migliaia di Euro rispetto a 7.040 migliaia previsti dal piano industriale) con un incremento del 41% rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. L’azienda ha fatto ancor meglio in termini di redditività: EBITDA stimato al 31 dicembre 2019 in crescita pari a Euro 503 migliaia (rispetto a 423 migliaia di Euro previsti dal piano industriale), con un incremento dell’83% se confrontato con l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Importante anche il contributo ambientale: TrenDevice ha stimato che, grazie alla scelta di prodotti ricondizionati, i clienti hanno complessivamente evitato emissioni ambientali per circa 1.000 tonnellate di CO2. L’impegno verso l’ambiente proseguirà anche nel 2020 con nuove iniziative green in collaborazione con Piantando. Già durante l’evento a tutti i soci è stata donata una piantina come simbolo dell’impegno concreto di TrenDevice per la salvaguardia del pianeta. Ogni piantina regalata equivale a un nuovo albero nativo che verrà piantumato in Cile, in una delle tante aree che negli scorsi anni sono state devastate da incendi e che oggi Piantando sta riforestando per ridare alla natura ciò che aveva costruito in migliaia di anni.

Il momento clou dell’evento è stato l’annuncio, da parte del management, di avere allo studio il progetto volto all’amissione a quotazione di TrenDevice sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La società sarà assistita da EnVent Capital Markets in qualità di NomAd e Global Coordinator e da Ginini Antipode in qualità di advisor dell’operazione; la società di revisione incaricata è BDO, mentre gli aspetti legali saranno seguiti da Pedersoli Studio Legale.

“Nell’ambito di questo evento abbiamo potuto ringraziare personalmente gli investitori che hanno creduto nel nostro progetto imprenditoriale e nella nostra capacità manageriale di portarlo avanti – commenta Alessandro Palmisano, managing director di TrenDevice – Il mercato del ricondizionato vale oggi oltre 20 miliardi di dollari e cresce ad una velocità quattro volte superiore rispetto al mercato del nuovo. L’eventuale buon esito dell’operazione di IPO, sul mercato AIM Italia, ci potrà consentire non solo di scalare il business più rapidamente, ma anche di ottenere un effetto reputazionale e di visibilità con ricadute positive sulla crescita” – conclude Palmisano.

TrenDevice è un marchio commerciale di Panta Rei Srl, società attiva nell’e-commerce dal 2003. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimmettendoli a mercato con garanzia di un anno ed offrendo ai consumatori un risparmio medio del 30%. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo. Il consiglio di amministrazione di Panta Rei Srl, nell’ambito della delibera per la trasformazione della stessa in Società per Azioni, ha deliberato altresì il cambio di ragione sociale in “TrenDevice”.

* * * Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.

Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.