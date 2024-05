Solo 39 € per Bakeey, batteria da 36.000 mAh che ricarica 6 dispositivi insieme

Pubblicità

Di batterie d’emergenza ne esistono ormai a centinaia, ma poche sono complete e performanti come quella di Bakeey attualmente in promozione. Per soli 39 € infatti vi portate a casa una soluzione definitiva, completa di tutto quello che serve per ricaricare praticamente qualsiasi dispositivo e in qualsiasi situazione.

Partiamo innanzitutto dal fatto che è costruita con un telaio così robusto da resistere alle cadute, ed è progettata per resistere anche alla polvere, alla pioggia e alle cadute in acqua, senza quindi danneggiarsi se dovesse cadere in una pozzanghera.

È dotata di una doppia torcia LED che si può accendere in un click, trasformandosi così in una luce di emergenza in caso di bisogno.

Dentro ci sono 36.000 mAh, sufficienti per ricaricare più e più volte tutti i dispositivi della famiglia.

Ma il bello arriva adesso: presenta quattro tipologie di ingresso e quindi altrettante possibilità di ricaricare la batteria. C’è un pannello solare per ricaricarla sotto la luce del Sole; una presa microUSB e una USB-C per ricaricarla tramite cavetto. E infine tra i cavi piatti incorporati cen’è uno con spina USB-A, per collegarla facilmente alla presa del computer, a quella di un TV o di un qualsiasi caricatore.

E poi 6 uscite: gli altri tre cavetti incorporati hanno spina microUSB, USB-C e Lightning, poi c’è la presa USB-A e la USB-C di prima dove collegare un altro qualsiasi cavetto, e infine una piastra per la ricarica wireless a 15 Watt di un sesto dispositivo. E tutte queste uscite possono essere usate anche contemporaneamente.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 86 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 55% andando a spendere intorno ai 39 €.

