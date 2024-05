Twinkly porta suoni e luci Smart in sconto per le sere d’estate

Pubblicità

Twinkly è ormai il marchio più noto e avanzato nei sistemi di illuminazione smart e grazie alla ricerca sui materiali e sul software di controllo è in grado di realizzare installazioni per ogni esigenza, dalla piccola stanza alla facciata di un palazzo istitutuzionale, alla piazza di un paese.

Le luci colorate personalizzabili con loop o immagini, la possibilità di sincronizzare musica e illuminazione non sono riservate alle sole serate invernali intorno ai giorni di natale: potete utilizzarle per eventi, feste o semplicemente per creare una atmosfera nel vostro giardino visto che la gran parte dei prodotti Twinkly sono progettati per lavorare all’esterno.

In questi giorni gran parte del catalogo Twinky è in offerta su Amazon con sconti che arrivano fino al 50% di risparmio. Un ottimo sconto è quello sul microfono Twinkly Music dedicato che vi permette di sincronizzare le pulsazioni luminose con la musica: è abbinabile a qualsiasi installazione Twinkly già esistente sia singola che in in gruppo e vi aiuterà rendere più gradevoli tutte le feste o gli allestimenti dell’estate con meno di 20 €.

Gli sconti coinvolgono sia le piccole lampade luminose Festoon che le stringhe tipicamente usate per gli alberi di Natale ma che possono essere utilizzate per decorare pergolati o facciate grazie alla programmabilità di ogni singolo led. Sono in sconto anche i panelli multi led programmabili Twinkly Squares con cui potete comporre immagini e scritte a vostro piacimento.

Potete utilizzare i prodotti Twinkly anche per arredare la vostra stanza giochi: i dispositivi sono compatibili e sinronizzabili con i protocolli Homey, Razer Chroma RGB e OMEN Light Studio.

Ecco un elenco delle prodotti in sconto che ci interessa segnalarvi, ne trovate altri in questa pagina dedicata a Twinkly:

A 99,27 € invece di 139,99 € | sconto 29% – fino a domenica 2 giugno 2024

Sto caricando altre schede...

A 39,97 € invece di 79,99 € | sconto 50% – fino a domenica 2 giugno 2024

Sto caricando altre schede...

A 75,98 € invece di 99,99 € | sconto 24% – fino a domenica 2 giugno 2024

Sto caricando altre schede...

A 89,99 € invece di 109,99 € | sconto 18% – fino a domenica 2 giugno 2024

Sto caricando altre schede...

A 79,99 € invece di 99,99 € | sconto 20% – fino a domenica 2 giugno 2024

Sto caricando altre schede...

A 19,93 € invece di 34,99 € | sconto 43% – fino a domenica 2 giugno 2024

Sto caricando altre schede...

A 40,27 € invece di 49,99 € | sconto 19% – fino a domenica 2 giugno 2024

Sto caricando altre schede...

A 169,99 € invece di 249,99 € | sconto 32% – fino a domenica 2 giugno 2024

Sto caricando altre schede...

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).