Amazon spedisce i PowerBeats Pro 2, auricolari sportivi al prossimo livello

Pubblicità Stanno arrivando i PowerBeats Pro di seconda generazione. Amazon questa notte ha messo in spedizione gli auricolari sportivi del brand Apple, molto attesi e annunciati solo un paio di giorni fa. I PowerBeats Pro 2, lo ricordiamo sono i successori di un accessorio di grande successo, probabilmente le migliori e più apprezzate cuffiette per corsa, ciclismo e palestra e attività sportiva in genere. Un ruolo che viene rafforzato dalle novità introdotte in questa nuova versione, in particolare dal cardiofrequenzimetro intergrato. I PowerBeats Pro 2, infatti, misurano il battito e lo mandando alle applicazioni preferite (ce ne sono sette compatibili in iOS, la stragrande maggioranza in Android), riducendo o cancellando la necessità di indossare una fascia cardio. La frequenza cardiaca viene poi registrata nell’app Salute permettendo di misurare le proprie prestazioni. Oltre a questo i PowerBeats Pro, grazie all’adozione del chip H2, lo stesso di Airpods Pro, sono in grado di fare molte delle cose che fanno proprio gli Airpods tra cui cancellare il rumore. L’ANC è la seconda importante novità del nuovo modello di auricolari Beats. Oltre a questo ci sono altre novità tra cui Custodia più piccola

Ricarica wireless della custodia (per la prima volta in auricolari Beats)

Archetti più flessibili ed ergonomici

Autonomia aumentata (fino a dieci ore per gli auricolari, 45 con la custodia)

Funzione Dov’è

Nuovi colori (arancio e viola oltre a nero e grigio) Quel che non cambia nei PowerBeats Pro 2 sono alcuni specifici elementi per lo sport tra cui gli archetti auricolari che garantiscono stabilità e i controlli fisici per volume e riproduzione della musica, perfetti per quando si è sotto sforzo o si indossano guanti. Importante anche la compatibilità piena con tutte le funzioni anche con il mondo Android. In questo momento, anzi, chi ha un Android ha il vantaggio di poter usare tutte le applicazioni sportive con il cardiofrequenzimetro mentre il mondo Apple ha, per ora, solo sette applicazioni compatibili (Nike Run Club, Runna, Ladder, Peloton, Slopes, Open, and YaoYao) Identico al modello precedente è anche il prezzo. Costano 299 euro. Amazon li presenta proprio a 299 euro. Anche se nel momento in cui scriviamo vengono dati come non disponibili è possibile preordinarli e saranno spediti in qualche giorno. Come detto chi li ha ordinati al lancio sta invece per riceverli. Il pagamento può avvenire anche in cinque rate da 59,99€ senza interessi e garanzie. Se non trovate l’opzione direttamente sotto al prezzo, continuate fino al carrello e selezionatala da qui. Tutte le PowerBeats 2 le trovate qui

