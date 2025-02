WhatsApp ora si personalizza, chat più colorate e personali

Pubblicità

WhatsApp ha annunciato l’arrivo di un aggiornamento per l’omonima app di messaggistica centralizzata, update che vedrà l’introduzione dei “temi” delle chat, permettendo di personalizzarle con fumetti colorati e nuovi sfondi.

“Ce lo avete chiesto e vi abbiamo ascoltato”, riferiscono gli sviluppatori. I temi delle chat permettono di aggiungere i colori preferiti ai fumetti e agli sfondi, con varie opzioni tra cui scegliere.

Sarà possibile scegliere uno dei temi per le chat preimpostati per cambiare lo sfondo e i fumetti o combinare e associare i colori che più si adattano allo stile dell’utente.

Sarà possibile selezionare nuovi sfondi, scegliendo tra 30 nuovi sfondi disponibili o caricarli dalla propria galleria per un tocco ancora più personale.

Sarà possibile applicare lo stesso tema a tutte le chat o renderle ancora più “speciali” usando per ognuna un tema diverso. In ogni caso, i temi della chat sono visibili solo all’utente ed è anche possibile cambiare il tema dei canali.

Per cambiare il tema di tutte chat e dei canali, basta andare su Impostazioni > Chat > Tema della chat predefinito. Per personalizzare ogni chat singolarmente, bisogna cliccare sul relativo nome in alto nella schermata della chat (su iOS) o cliccare sul menu con i tre puntini (su Android) > Tema della chat.

Questa funzione non è ancora attiva per tutti: gli sviluppatori hanno iniziato a implementare queste funzioni e a livello globale arriverà gradualmente per tutti gli utenti nelle prossime settimane.

WhatsApp come sempre si scarica gratis per iOS o Android. L’ultima versione per iOS richiede iOS 15.1 o seguenti e “pesa” 140MB; la versione Android richiede Android 5.0 o successivi

Tra le ultime migliorie integrate nell’app, la possibilità di aggiungere, modificare e chiamare i preferiti dalla scheda Chiamate, comporre i numeri di telefono senza salvarli tra i contatti e il registro chiamate recente sincronizzato su più dispositivi.