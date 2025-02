EZVIZ presenta la linea Smart Entry, sicurezza e domotica insieme

Pubblicità

EZVIZ ha presentato la nuova Linea Smart Entry, una serie di dispositivi pensati per semplificare e migliorare la sicurezza degli ingressi nelle abitazioni. La gamma include videocitofoni, campanelli con spioncini wireless e serrature Smart, tutti progettati per offrire un accesso sicuro e facile, sia per la casa che per chi gestisce affitti brevi.

I videocitofoni

In questo segmento le novità si chiamano HP5 (199 €) e HP7 (269 €), due dispositivi pensati per offrire una visione chiara e dettagliata di chi si trova all’ingresso grazie all’impiego di telecamere ad alta definizione e tecnologia per la visione notturna.

Entrambi i modelli condividono gran parte delle caratteristiche: sono videocitofoni tramite cui poter visualizzare e comunicare con i visitatori anche direttamente dallo smartphone.

Ottime soluzioni quindi per chi desidera sostituire un vecchio citofono poiché si installano facilmente e mettono a disposizione un monitor touch da 7 pollici, con vista grandangolare e visione notturna per monitorare completamente l’ingresso in qualsiasi momento della giornata.

C’è anche la funzione per camuffare la voce durante la comunicazione così da mantenere l’anonimato con gli sconosciuti.

Il kit EP7

Questa nuova linea comprende anche il kit EP7 (399 €), citofono dotato di tastiera integrata, batteria rimovibile e pannello di ricarica solare, un pacchetto pensato per migliorare la sicurezza domestica mantenendo alto il livello di risparmio energetico e, come gli altri, altrettanto facile da installare.

Cosa cambia nel modello più costoso

HP7 differisce principalmente per l’aggiuntiva capacità di impiegare gli algoritmi di intelligenza artificiale per il rilevamento di movimenti sospetti, inviando notifiche in tempo reale agli utenti.

Ottimo quindi per la seconda casa o per chi gestisci affitti brevi, anche perché può generare codici tramite l’app per offrire l’accesso temporaneo all’abitazione.

Serratura Smart

Nuova poi la EZVIZ DL01 Pro (269 €), una serratura Smart retrofit che promette maggiore sicurezza senza dover apportare modifiche permanenti alla porta.

Questo dispositivo può essere controllato tramite smartphone via Bluetooth e permette di condividere chiavi digitali per facilitare l’ingresso a familiari e visitatori attraverso la creazione di codici temporanei.

È dotata anche di una funzione di chiusura automatica che invia una notifica se la porta non viene chiusa correttamente.

Spioncini Smart

Le ultime due novità si chiamano DP2C (139 €) e HP2 (69 €), due spioncini per la porta che promettono un controllo completo sull’ingresso di casa. Si connettono tramite Wi-Fi per monitorare la porta da remoto e comunicare con i visitatori.

Il DP2C in aggiunta integra una funzione per il rilevamento dei movimenti.

