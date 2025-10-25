Premi 123 sulla tastiera del tuo smartphone: scopri il trucco che ti semplifica la vita

La tastiera del tuo smartphone nasconde un piccolo trucco: in pochi lo conoscono ma basta premere 123, cambia tutto.

Oggi lo smartphone è diventato uno strumento insostituibile: lavoriamo, comunichiamo e organizziamo la giornata con un dispositivo che sta sempre in tasca.

Proprio per questo, imparare qualche scorciatoia intelligente e qualche piccolo trucco è utile, perché alla lunga fanno la differenza.

Basta premere 123 sullo smartphone: trucco definitivo

Chi passa molto tempo a scrivere messaggi, mail o note sa bene che anche mezzo secondo risparmiato per ogni inserimento di numeri o simboli si traduce in minuti guadagnati. Senza ombra di dubbio, non serve essere esperti per sfruttare le funzionalità nascoste della tastiera; però serve sapere dove mettere le mani.

Vale la pena soffermarsi su una di quelle piccole abitudini che, una volta imparate, non si mollano più: la pressione prolungata del pulsante “123” sulla tastiera a schermo. Non è una funzione esotica, è una scorciatoia pratica presente sulla maggior parte delle tastiere moderne, incluse quelle predefinite di Apple e molti dispositivi Samsung, e anche su tastiere Android molto diffuse come Gboard.

Quasi nessuno lo sa, o più spesso lo dimentica, ma tenendo premuto il tasto che normalmente serve a passare dalla tastiera alfa a quella numerica potete ottenere un comportamento “temporaneo” che vi permette di inserire numeri e simboli senza perdere il ritmo della digitazione.

Per usare la scorciatoia è sufficiente aprire qualsiasi app dove scrivete, che sia Messaggi, Mail o Note, e iniziare a digitare con la tastiera normale. Quando vi trovate a dover inserire un numero o un simbolo, non premete semplicemente il tasto “123” e aspettate che la tastiera cambi definitivamente; tenete invece il dito premuto sopra il tasto. Vedrete apparire la tastiera dei numeri e dei simboli mentre il dito resta a contatto.

A questo punto, senza sollevare il dito, scorrete verso il numero o il simbolo desiderato e rilasciate: il carattere verrà inserito nel testo e la tastiera tornerà automaticamente alle lettere. È un piccolo gesto, quasi intuitivo, che evita due tocchi separati (apri 123, poi torna ad ABC) e, nella pratica quotidiana, può raddoppiare la vostra velocità quando alternate parole e cifre.

Se invece dovete inserire più numeri consecutivi, la stessa tecnica funziona: tenete premuto e, se volete digitare più numeri di seguito, potete scorrere da un numero all’altro mantenendo il contatto, oppure premere con uno scatto se preferite.

L’efficacia dipende dal tipo di tastiera e dalle impostazioni, perché alcuni layout Android possono mostrare una riga numerica fissa se l’avete attivata, ma la maggior parte dei layout standard conserva il comportamento temporaneo del tasto “123”. Per chi usa iOS, la risposta è immediata: la tastiera Apple permette il “press-and-slide” sul tasto 123 per inserire simboli al volo e ritornare alle lettere, mentre su molte Samsung e su Gboard il meccanismo è molto simile.

In pratica, questa piccola abitudine vi evita continui switch di layout e mantiene il flusso della scrittura. Provatela una settimana e poi non tornate più indietro: riuscirete a comporre messaggi più lunghi in meno tempo, senza perdere il filo del discorso.

E se volete fare un ulteriore passo avanti, esplorate le impostazioni della vostra tastiera: spesso ci sono opzioni per attivare la riga numerica sempre visibile o per abilitare gesti come lo swipe per la digitazione veloce, strumenti che insieme al trucco del tasto “123” vi faranno volare nella scrittura quotidiana.