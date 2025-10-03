Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte Hardware e Mondo Tech » Preoccupazione per gli utenti Android, se senti questo suono il dispositivo è sotto controllo
Offerte Hardware e Mondo Tech

Preoccupazione per gli utenti Android, se senti questo suono il dispositivo è sotto controllo

Di Francesca Testa
Preoccupazione per gli utenti Android, se senti questo suono
Preoccupazione per gli utenti Android, se senti questo suono - macitynet.it

Forse non lo sai, ma se hai un Android e senti questo suono, il tuo telefono potrebbe essere controllato. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Lo smartphone è ormai diventato parte integrante delle nostre vite, al punto che può essere definito un’estensione di noi. Lo portiamo ovunque ed è utile in un’infinità di occasioni, per questo facciamo tanta fatica a separarcene. Grazie a esso è cambiato il nostro modo di comunicare, molto più rapido e veloce.

Tuttavia, ogni smartphone è un contenitore di informazioni personali, dalle foto alle credenziali della banca, e numerosi altri dati sensibili. Purtroppo, proprio i dati personali sono spesso presi di mira dai cybercriminali.  In particolare, secondo un’allerta diffusa da Clairo, azienda che si occupa di sicurezza informatica, gli smartphone Android sarebbero tra i più attenzionati dagli hacker, proprio perché conterrebbero tante info personali.

Quel che è importante sapere, è che c’è un modo per capire se l’Android è sotto controllo, e se c’è in corso un malware, o peggio, uno spyware. La differenza tra questi due software è che mentre il malware mira a danneggiare un sistema, lo spyware serve a spiare il telefono dell’utente. In genere, quest’ultimo è usato dagli hacker per sottrarre alle vittime, dati bancari.

Ci sarebbero dei segnali a cui è necessario prestare attenzione, e che potrebbero aiutarvi a capire se c’è un problema come quello sopraccitato.

Segnali che il tuo smartphone Android è sotto attacco: quali sono

Tra i segnali a cui far caso, per intuire se un telefono è infetto con uno spyware o un malware, è importante prestare attenzione a certi suoni.

Preoccupazione per gli utenti Android, se senti questo suono
Preoccupazione per gli utenti Android, se senti questo suono-macitynet.it

Nel corso di una telefonata, se si avvertono un bip oppure rumori anomali, potrebbe essere che si è sotto registrazione. Se il cellulare è in standby, non dovrebbe emettere suoni di nessun genere e se lo fa, o se si sentono segnali acustici, potrebbe significare che c’è qualcosa che non va.

Occhio anche alla batteria che inizia a scaricarsi in modo troppo rapido, anomalo, ingiustificatamente. Oppure, se i dati internet iniziano ad aumentare a livello di consumi, o vi rendete conto che il vostro cellulare si accende o spegne in maniera automatica. Fate sempre un check delle possibili app sconosciute che vi potreste ritrovare sul cellulare, ma che non avete scaricato.

Per tutelarsi da possibili attacchi è possibile scaricare app in grado di rilevare spyware, installare un antivirus e scansionare, ogni tot tempo, il cellulare, per verificare se vi siano file o app anomale, che possano destare sospetti.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma molti sconti sono già partiti e alcuni continueranno per qualche giorno. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utiili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Offerte in anticipo

Offerte Amazon in anticipo

Articolo precedente
Tutti gli sconti sui prodotti smart Amazon in anticipo sulla Festa delle Offerte Prime

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.