Preoccupazione per gli utenti Android, se senti questo suono il dispositivo è sotto controllo

Forse non lo sai, ma se hai un Android e senti questo suono, il tuo telefono potrebbe essere controllato. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Lo smartphone è ormai diventato parte integrante delle nostre vite, al punto che può essere definito un’estensione di noi. Lo portiamo ovunque ed è utile in un’infinità di occasioni, per questo facciamo tanta fatica a separarcene. Grazie a esso è cambiato il nostro modo di comunicare, molto più rapido e veloce.

Tuttavia, ogni smartphone è un contenitore di informazioni personali, dalle foto alle credenziali della banca, e numerosi altri dati sensibili. Purtroppo, proprio i dati personali sono spesso presi di mira dai cybercriminali. In particolare, secondo un’allerta diffusa da Clairo, azienda che si occupa di sicurezza informatica, gli smartphone Android sarebbero tra i più attenzionati dagli hacker, proprio perché conterrebbero tante info personali.

Quel che è importante sapere, è che c’è un modo per capire se l’Android è sotto controllo, e se c’è in corso un malware, o peggio, uno spyware. La differenza tra questi due software è che mentre il malware mira a danneggiare un sistema, lo spyware serve a spiare il telefono dell’utente. In genere, quest’ultimo è usato dagli hacker per sottrarre alle vittime, dati bancari.

Ci sarebbero dei segnali a cui è necessario prestare attenzione, e che potrebbero aiutarvi a capire se c’è un problema come quello sopraccitato.

Segnali che il tuo smartphone Android è sotto attacco: quali sono

Tra i segnali a cui far caso, per intuire se un telefono è infetto con uno spyware o un malware, è importante prestare attenzione a certi suoni.

Nel corso di una telefonata, se si avvertono un bip oppure rumori anomali, potrebbe essere che si è sotto registrazione. Se il cellulare è in standby, non dovrebbe emettere suoni di nessun genere e se lo fa, o se si sentono segnali acustici, potrebbe significare che c’è qualcosa che non va.

Occhio anche alla batteria che inizia a scaricarsi in modo troppo rapido, anomalo, ingiustificatamente. Oppure, se i dati internet iniziano ad aumentare a livello di consumi, o vi rendete conto che il vostro cellulare si accende o spegne in maniera automatica. Fate sempre un check delle possibili app sconosciute che vi potreste ritrovare sul cellulare, ma che non avete scaricato.

Per tutelarsi da possibili attacchi è possibile scaricare app in grado di rilevare spyware, installare un antivirus e scansionare, ogni tot tempo, il cellulare, per verificare se vi siano file o app anomale, che possano destare sospetti.