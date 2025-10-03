MAN presenta il primo autobus turistico completamente elettrico

A maggio, MAN è diventato il primo costruttore europeo a presentare un autobus turistico completamente elettrico con il nuovo Lion’s Coach E, veicolo che l’azienda mostra in anteprima al Busworld di Bruxelles, rassegna dedicata autobus, pullman e altri grossi mezzi di trasporto con un autista.

Il fulcro della presentazione fieristica è l’anteprima mondiale del MAN Lion’s Coach 14 E, indicato come il primo autobus turistico 100% elettrico realizzato da un costruttore europeo.

L’autobus turistico completamente elettrico utilizza tecnologia di trazione già collaudata nel camion elettrico MAN e batterie NMC innovative, prodotte in serie nello stabilimento di Norimberga.

Il Lion’s Coach E ha una capacità energetica utilizzabile compresa tra 320 e 480 kWh. In condizioni ottimali, può raggiungere un’autonomia fino a 650 chilometri, sufficiente per coprire molte tratte tipiche senza necessità di ricarica. Oltre alla tecnologia, di rilievo anche il design, che – secondo il produttore – riduce significativamente il coefficiente di resistenza aerodinamica (valore Cw). L’eCoach offre fino a 63 posti passeggeri senza alcuna limitazione del volume bagagli rispetto alla versione diesel.

All’evento di Bruxelles l’azienda tedesca presenta il Lion’s City 12 E LE, presentato in fiera con numerose innovazioni per il modello 2025. Di particolare rilievo la nuova generazione di batterie con tecnologia agli ioni di litio (NMC), prodotte direttamente nello stabilimento MAN di Norimberga. La produzione del MAN BatteryPack è attualmente in fase di espansione, con una capacità prevista fino a 50.000 unità all’anno.

I nuovi pacchi batteria vantano densità energetica ancora più elevata, sistemi di sicurezza ottimizzati e una maggiore flessibilità di ricarica. Per operatori, conducenti e passeggeri, questo si traduce in maggiore efficienza e sicurezza. L’autobus a pianale ribassato esposto in fiera è omologato in Classe II.

Altri protagonisti

Altro protagonista è il NEOPLAN Tourliner C, dotato del motore D2676 LOH con potenza e coppia aumentate, trasmissione ottimizzata e 353 kW (480 CV), che promette un risparmio di carburante fino al 2,5%. L’ultimo arrivato nella famiglia NEOPLAN è equipaggiato con numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui l’innovativo MAN SafeStop Assist.

Il rinnovato minibus MAN TGE Coach vanta sistemi di sicurezza innovativi e la postazione di guida ergonomica, dotata di cockpit digitale e volante multifunzione.

Altra anteprima a Bruxelles è il MAN Lion’s Intercity con trazione EfficientHybrid. Questa tecnologia, già apprezzata nella gamma Lion’s City attuale e nei modelli Lion’s Intercity a pianale ribassato, viene ora introdotta anche nel segmento a pianale alto. L’energia viene recuperata e immagazzinata durante la frenata.

Quando il veicolo è fermo, il motore diesel D15 può essere spento grazie alla tecnologia start-stop, promettendo fermate silenziose e minori emissioni. L’energia accumulata supporta il motore in modalità boost, contribuendo al risparmio di carburante e alla riduzione dell’inquinamento.

Per tutte le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.