iPhone

iPhone 17 Pro Max, prestazioni da record con mostruoso sistema raffreddamento

Di Mauro Notarianni
Con mostruoso sistema di raffreddamento per SSD performance senza precedenti in stress test con iPhone 17 Pro Max - macitynet.it
Foto di T-K-Tronix da Reddit

Un utente appassionato di prestazioni su smartphone ha sfruttato dei sistemi di raffreddamento usati normalmente per dissipare passivamente il calore prodotto dagli SSD con un iPhone 17 Pro Max, modifica(usando dissipatori M.2 per unità SSD desktop, heatpipe in rame e ventole) che ha permesso di ottenere un punteggio di oltre il 90% nel test di stabilità Steel Nomad Light, benchmark tra i più impegnativi.

Lo riferisce il sito statunitense Tom’sHardware spiegando che obiettivo dell’appassionato era migliorare la stabilità nella registrazione video nel ProRes di Apple, formato che offre una maggiore fedeltà ai colori e una compressione ridotta, permettendo di registrare fino a 4K a 120 fps quando l’iPhone 17 Pro è collegato a un dispositivo di archiviazione esterno compatibile.

Il sistema di raffreddamento ideato dall’utente non è bello da vedere ma efficace: sfrutta una serie di dissipatori passivi collocati sul retro del telefono per proteggerlo  dall’eccessivo surriscaldamento, garantendo un’efficace conduzione del calore, consentendo di sfruttare al massimo le prestazioni senza rallentamenti (riducendo al minimo i cali di framerate che possono verificarsi ad esempio con attività particolarmente pesanti, ad esempio nel gaming di alto livello).

La modifica ha permesso di passare nei test da 2.233 punti (senza dissipatori) a un massimo di 2.712, con un incremento del 21,45%. Anche il valore più basso rivelato con il raffreddamento aggiuntivo, 2.455 punti, resta superiore del 9,94% rispetto al punteggio base.

A19 Pro e camera di vapore

Apple sfrutta per gli iPhone 17 Pro un design con guscio unibody in alluminio, materiale che migliora la conducibilità termica. Su questi modelli di iPhone è inoltre presente una “camera di vapore“: l’acqua deionizzata sigillata all’interno di quest’ultima (che a sua volta è saldata al laser nello chassis in alluminio) dissipa il calore, permettendo al chip A19 Pro di offrire prestazioni elevate per un tempo prolungato.

Secondo Apple, l’A19 Pro migliora del 40% le “prestazioni continuative” di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max rispetto alla generazione precedente.

Su Amazon si trovano vari sistemi di raffreddamento specifici da agganciare ai telefoni (es. questo), soluzioni più eleganti rispetto a quella vista sopra che offrono il raffreddamento attivo mirato proprio nella zona chiave del dispositivo.

