Prese Homekit e Lampadine RGB smart Meross con sconti mai visti con i coupon macitynet

Due per due prese comandate anche con Homekit e 4 lampadine standard colorate RGB sono i prodotti che Meross sconta oltre il 50% grazie ad due coupon dedicati ai lettori di Macitynet per trasformare una piccola parte della casa, il salotto o a camera dei ragazzi in un piccolo impianto domotico a meno di 44 Euro, il costo di una singola lampadina colorata smart solo pochi mesi fa.

Il primo gruppo di accessori smart in super sconto è

meross Doppia Presa Intelligente Smart Plug Multipresa Spina WiFi Ciabatta Compatibile con Homekit, Alexa, Google Home e IFTTT, 2.4GHz con Pulsante Fisico in 2 Pezzi



potete collegare ventilatori, lampade, macchina del caffè e tutto quello che è comodo comandare con la voce o il vostro smartphone anche programmando l’orario di accensione.

Se usate il coupon speciale JNEFWJRM vi costano solo 21,39 € invece di 43,99 € fino al 30 Giugno. Il prezzo di due prese smart singole.

Il secondo gruppo di accessori in offerta è meross Lampadina Wifi Intelligente LED 9W 810LM Dimmerabile Multicolore E27 A19 Smart Light RGBCW Equivalente 60W 2700K-6500K Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 4 pezzi.

Potete utilizzare per creare atmosfera in una festa anche all’esterno in un portalampada protetto o per trovare la giusta temperatura di colore per concentrarsi, rilassarsi in salotto o in camera.

Se usate il coupon speciale KLHWJ78Z le ottenete tutte e quattro a 21,99 € invece di 39,99 € fino al 30 giugno, meno di 6 Euro a lampadina!

Attenzione per queste lampade non è supportato Homekit anche se potete controllarle direttamente da iPhone con l’app Meross via Wi-Fi che programma, accende e regola la temperatura colore o i colori e l’intensità.

Il modello di lampada compatibile homekit di Meross è questo e lo abbiamo recensito su questa pagina di Macitynet. Costa al momento 32,99 Euro a coppia con uno sconto del 25%.