iPad Mini 7 non avrà display ProMotion a 120 Hz

Sebbene in queste ore si stia facendo strada una voce secondo cui Apple rilascerà un iPad mini 7 con display ProMotion a 120 Hz, un analista di mercato ben noto nell’ambiente, ha frenato gli entusiasmi.

Rispondendo a una domanda sulle indiscrezioni apparse su Twitter, l’analista di Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young ha dichiarato che sarebbe “sorpreso” se la voce fosse accurata, dato che il pannello LCD che Apple utilizza per l’iPad mini non è compatibile con la tecnologia ProMotion.

Apple attualmente utilizza la tecnologia backplane LCD per iPad mini 6. A-si, o silicio amorfo, è la tecnologia di visualizzazione di riferimento nel mercato dei display per il suo processo di produzione a basso costo e per il fatto di essere relativamente semplice.

Al contrario, i modelli iPad Pro di Apple, che offrono la tecnologia ProMotion, utilizzano pannelli LCD Oxide. Le tecnologie LCD all’ossido, una delle più popolari è quella “IGZO”, preferite nel settore degli smartphone premium per la loro capacità di fornire contrasti, frequenze di aggiornamento e risoluzioni più elevati.

I suggerimenti secondo cui Apple potrebbe plausibilmente adottare ProMotion per un iPad mini di prossima generazione hanno iniziato a ricevere attenzione poco dopo l’identificazione del fenomeno dello “scorrimento gelatinoso” di iPad mini 6. Al momento, però, sembrano essere sconfessate da Ross.

Non è la prima volta che circolano voci su un iPad mini con display ProMotion. L’affermazione è apparsa per la prima volta nei forum coreani a novembre, con ipotesi secondo cui Apple stesse testando un display fornito da Samsung per un futuro iPad mini. L’ultima delle voci sull’iPad mini a 120 Hz sembra riportare a LeaksApplePro, che però non ha alcuna esperienza su leak o voci accurate in merito al mondo Apple.

