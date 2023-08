Ai nuovi auricolari Jabra Elite 8 Active e Jabra Elite 10 non manca nulla

Jabra lancia una nuova sfida al mondo degli auricolari. E dalle specifiche i nuovi Jabra Elite 8 Active e Jabra Elite 10 al debutto oggi, nel contesto del sempre ricco anteprima dell’IFA di Berlino, sono molti i concorrenti che devono guardarsi le spalle.

I due nuovi auricolari pur collocandosi in ambiti differenti (i Jabra Elite 8 Active si rivolgono al mondo dello sport, i Jabra Elite 10 a persone interessate ad avere elevata qualità musicale e comodità) presentano una lunga serie di elementi innovativi che li distinguono da tutto il resto e li collocano a pieno titolo nella fascia premium.

Jabra Elite 8 Active i più robusti al mondo

I Jabra Elite 8 Active, come accennato e come dice il nome, sono orientati agli sportivi che cercano auricolari che siano in un tempo resistenti, stabili, flessibili e capaci di offrire sicurezza e musica di qualità.

Jabra, sulla resistenza non fa certo affermazioni timide visto che definisce gli Elite 8 Active vengono definiti gli auricolari più robusti al mondo. Il merito sarebbe non solo della certificazione IP68 (a prova di polvere e di immersione permanente in acqua) ma anche per la conformità ai test Military Standard 810H che definiscono la cosiddetta “rugged electronics”.

Gli Elite 8 Active sono sopravvissuti a test con temperature estreme, impatto, caduta di pressione, esposizione a vapori salini e schizzi d’acqua salata, immersione.

La tecnologia Shakegrip è invece finalizzata a mantenere ben saldi gli auricolari nelle orecchie senza alette nè supporti come quelli usati dalla concorrenza per far “avvinghiare” ciascun elemento all’orecchio esterno. Il silicone antiscivolo a differenza di modelli precedenti di Jabra, è su tutta la superficie degli auricolari e contribuisce anche a sigillare il cavo auricolare.

Non manca ovviamente la soppressione attiva del rumore. Oltre ad essere di 1,6 volte migliore di quella degli Elite 4 Active, l’ANC degli Elite 8 Active ha un potente sistema adattivo che consente alla musica di arrivare distinta all’orecchio filtrando in maniera inteelligente rumori fastidiosi come il sibilo del vento (un problema quando si va in bicicletta) o il fruscio di un asciugacapelli.

Infine parlando specificatamente di musica, ecco il suono spaziale supportato grazie alle tecnologie Dolby. In pratica musica e voci si percepiscono come intorno a noi e non come se arrivassero direttamente dentro alle orecchio. Un’esperienza realistica che ben conosce chi ha (ad esempio) degli auricolari Apple.

Tra le altre caratteristiche tecniche degli Elite 8 Active vi segnaliamo

Driver da 6mm

Sistema di chiamata a 6 microfoni

8 Ore di riproduzione

32 di autonomia grazie alla custodia di ricarica

4 colori disponibili: grigio, caramello, blu navy, nero

Ricarica wireless

Supporto AAC e SBC conn Bluetooth 5.3

App per la regolazione delle preferenze

Jabra Elite 10 musica e confort

Se i Jabra Elite 8 Active vogliono ottimizzare il rapporto tra auricolari sportivi e qualità del suono, i Jabra Elite 10 si presentano come una diretta sfida agli auricolari di fascia alta per quanto riguarda la qualità musicale.

Il primo pilastro è la struttura tecnica, fondata su driver di generose dimensioni (10mm) abbinate alla stessa tecnologia Dolby per il suono spaziale dei Jabra Elite 8 Active. Ma qui a supporto del realismo troviamo anche Dolby Head Tracking per il tracciamento della posizione del capo.

In questo modo i Jabra Elite 10 (che supportano la tecnologia Dolby Atmos), come gli Airpods Pro, ci danno l’impressione che il suono non sia intorno a noi ma proviene da una fonte di fronte a noi. Se noi ci muoviamo il suono si muove creando un effetto 3D.

Il sistema di soppressione del rumore, più potente di quello di Jabra Elite 8 Active, è tutto orientato a bloccare i rumori che ci circondano. L’ANC si fonda su una analisi del cavo auricolare e su un algoritmo che adegua la soppressione del rumore portandola al massimo livello possibile per la conformazione del nostro orecchio e adattandola costantemente a seconda dell’ambiente che ci circonda.