PlayStation Plus, Sony alza i prezzi degli abbonamenti

Un paio di mesi dopo che Microsoft ha rivelato i piani di aumentare i prezzi dell’abbonamento a Game Pass, anche Sony ha deciso di procedere con i rincari: l’azienda sta aumentando i prezzi annuali di tutti e tre i piani di abbonamento PlayStation Plus, a partire dal 6 settembre.

L’abbonamento annuale Essential costerà presto 71,99 euro all’anno, rispetto ai precedenti 59,99 euro annui. Il piano Extra aumenterà di 26 euro annui, arrivando a costare 125,99 euro all’anno, mentre un piano Premium annuale costerà 32 euro in più, ossia 151,99 euro. I cambiamenti di prezzo non avranno effetto per gli attuali utenti di PS Plus con un piano annuale attivo, che potranno godere del vecchio prezzo fino alla prossima data di rinnovo.

Sony non ha annunciato modifiche ai prezzi mensili o trimestrali per il momento, ricordando comunque che il piano annuale rimane comunque più conveniente rispetto a un abbonamento mensile o trimestrale nel lungo termine.

Sony ha fatto notare che la decisione di aumentare i prezzi dei piani PS Plus a livello globale è necessaria per “continuare a offrire giochi di alta qualità e vantaggi extra al servizio di sottoscrizione PlayStation Plus”. Ovviamente, i giocatori potranno storcere il naso a questa frase, considerando che i tre giochi gratuiti per il piano Essential di settembre saranno il reboot di Saints Row, Black Desert – Traveler Edition e Generation Zero, tutti con recensioni mediocri o negative.