Microsoft toglierà Teams da Microsoft 365 per evitare la multa UE

Microsoft ha fatto sapere che in Europa eliminerà Teams da Office 365, versione in abbonamento della suite di produttività che include Word, Excel, PowerPoint, spazio sul cloud e altri servizi.

L’eliminazione di Teams da Office 365 si rende necessaria per rispondere a una richiesta della Commissione Europea a seguito di segnalazioni da società concorrenti di Microsoft, come Salesforce, secondo le quali l’inclusione di Teams in Office 365, è un vantaggio non conforme con le regole della concorrenza.

A inizio anno la multinazionale di Redmond aveva accettato di separare Teams dalla suite di produttività, ma finora non era chiaro quando questo sarebbe avvenuto. A luglio, la Commissione UE, non ottenendo risposte da parte di Microsoft, aveva avviato un procedimento formale di esame per valutare la violazione di norme europee in materia di concorrenza.

Microsoft sembra avere ora drizzato le antenne, e Nanna-Louise Linde, vice presidente degli affari governativi europei di Microsoft dichiara

“Riconosciamo la nostra responsabilità in qualità di principale fornitore di tecnologia, a supporto di un sano ambiente competitivo. Apprezziamo la chiarezza emersa in merito a diverse preoccupazioni dopo confronti ampi e costruttivi con la Commissione europea”.

Sulla necessità di separare Teams da Microsoft 365 in Europa, la portavoce di Microsoft, spiega: “Non lo facciamo pensando che risolverà necessariamente tutte le preoccupazioni della Commissione e dei nostri concorrenti, ma crediamo possa essere un passo costruttivo per iniziare a portare cambiamenti significativi e immediati sul mercato”.

A partire dal 1° ottobre Microsoft 365 sarà offerto senza Teams e proposto a 2 euro in meno al mese, mentre Teams sarà venduto a parte a 5 euro al mese, oppure 60 euro all’anno. Chi in precedenza ha acquistato la suite, potrà restare con il piano che comprende Teams oppure passare a un piano senza Teams.

Per quanto riguarda la compatibilità della piattaforma di comunicazione e collaborazione unificata con servizi di terze parti, Microsoft ha promesso migliorie in termini di interoperabilità con servizi come Zoom o Salesforce; saranno disponibili anche API per gli sviluppatori e offerte funzionalità per passare a soluzioni alternative. Questi cambiamenti, a detta di Linde “Bilanciano gli interessi dei nostri concorrenti con quelli dei clienti aziendali europei, offrendo accesso alle migliori soluzioni possibili a prezzi competitivi”.