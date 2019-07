Prime Day Amazon, la TV quadro di Samsung 65 pollici a 1.199 € in offerta flash

Il Prime Day Amazon inizia nel migliore dei modi con il sogno di molti che diventa realtà: la TV The Frame di Samsung, che sembra davvero un quadro, quasi a metà prezzo nella sua versione da 65 pollici, naturalmente con risoluzione 4K. Lo sconto, che durerà per poche ore, o comunque fino ad esaurimento scorte è del 43%, e porta il prezzo a 1199 euro, al posto degli oltre 1800 euro di listino. Clicca qui per acquistarla.

Più nello specifico si tratta del modello UE65LS03NAUXZT del 2018, naturalmente pronto per il supporto alla nuova tecnologia DVB-T2, HEVC. L’ampia diagonale da 65 pollici si traduce in una TV da 165 centimetri, che non perde naturalmente le sue sembianze di quadro. Tra le tecnologie incluse, browser per la navigazione web, certificato DLNA, (EPG), Internet TV, Modalità gioco, Spegnimento automatico e Timeshift.

Al di là delle caratteristiche tecniche, la TV Samsung sembra praticamente un quadro, in grado di riprodurre 100 opere d’arte di 37 artisti famosi che spaziano tra ben 10 generi diversi. The Frame è, naturalmente, la TV più adatta all’arredamento, un vero e proprio complemento d’arredo, che serve ad abbellire il salotto. Peraltro, l’utente potrà scegliere se appenderlo come un quadro, oppure utilizzare i piedini in confezione. La TV presenta un unico cavo di connessione per connetterla a tutti gli altri dispositivi senza cavi aggiuntivi.

Il TV riconosce la luce della stanza e bilancia la luminosità dello schermo e le tonalità dei colori; inoltre, il sensore di movimento riconoscerà la presenza e farà accendere lo schermo così da potersi godere al meglio l’opera d’arte proiettata a schermo. Supporta, ovviamente la tecnolgia HDR.

Solitamente costa oltre 1800 euro, ma per il Prime Day è disponibile a 1199 euro, con uno sconto del 43%. L’offerta scadrà tra pochissimo tempo, ragione per la quale è meglio affrettarsi ad acquistarla.